Rakvere linnapea Triin Varek astus Keskerakonnast välja

Varek jätkab linnapeana Isamaa ridades, sest Keskerakonna kurss uue juhi Mihhail Kõlvarti taktikepi all on tema hinnangul liiga ebaselge.

"Olen tänulik kõigile valijatele, toetajatele ja erakonnakaaslastele möödunud kuue aasta eest, kuid kahjuks ei näe võimalust kujunenud olukorras, kus erakonna kurss on ebaselge, jätkata Keskerakonna ridades. Teatasin linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonile oma otsusest, mille tulemusel avaldasid nad soovi koos edasi minna," sõnas Varek.

Vareku ja volikogu liikmete Erika Baueri, Jaak Vettiku ning Liidia Bobkova väljaastumine Keskerakonnast ja linnapea soov jätkata oma poliitilist teekonda Isamaa erakonna ridades lõi vajaduse uuendada koostöökokkuleppeid, mille käigus allkirjastati ühise tegutsemise lepe.

Rakvere linnavolikogus on plaanis jätkata ühtse Isamaa saadikurühmaga, millel on nüüd volikogus 12 kohta. Kaugemasse tulevikku ulatuvaid lubadusi vastastikku antud ei ole.

"Seega formaalselt on Isamaa ja Eesti Keskerakonna koalitsioon Rakveres lõppenud. Senine ühine tegutsemine on aga andnud kindlust, et tegelikult inimeste omavaheline koostöö toimib. Sellest ka formuleering – ühise tegutsemise lepe, mille allkirjastasid senised Rakvere linnavalitsuse ja volikogus koalitsiooni kuulunud erakondade liikmed," sõnas Varek.

Valitsemisprogrammis on tehtud mõned muudatused, mis seisnevad lubatu teostumises. Nii on valmis saanud Mulla tänava trikiratta park ning renoveeritud on lubatud Kukeküla tänavad.

Lisaks erakonnast välja astunud linnapeale ja linnavolinikele toetas otsust Keskerakonnast distantseeruda ka erakonna nimekirjas kandideerinud parteitu linnavolikogu aseesimees Sivar Irval ning liitus Isamaa saadikurühmaga.

"Meie koostöö Isamaaga on olnud konstruktiivne ning tulemuslik ja linna huve silmas pidades on kõigil soov sellel kursil jätkata. Tegemist on väärtuspõhise otsusega ja ei ole ka vähetähtis see, et kaks aastat tagasi sõlmitud kokkulepped jäävad pidama ning valijate huvid on hoitud," sõnas Varek.

"On hea meel, et meie senised koalitsioonipartnerid volikogus on valmis koostööd jätkama. See näitab vastastikust usaldust, valmisolekut tegusate volikogu liikmetena jätkuvalt panustada Rakvere linna tänase päeva ja tuleviku kujundamisse. Kerge ei ole hetkel ning lähiajal riigivalitsemises ega omavalitsustel. Ja ärme oma elu ise ka keerulisemaks ela. Viimane mõte pärineb küll klassikutelt, kuid sobib väga hästi meie tänasesse päeva," sõnas Isamaa Rakvere osakonna juht Ain Suurkaev.