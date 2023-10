Sunak lubas seadust suitsetamise piiramiseks

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak lubas kolmapäeval, et algatab seaduse, mis vähendaks tubaka pruukimist, sest tema sõnul ei ole ohutut suitsetamist olemas.

"Ma teen ettepaneku tõsta tulevikus suitsetamise vanust igal aastal aasta võrra. See tähendab, et täna 14-aastastastele ei saa mitte kunagi seaduslikult sigarette müüa ja et nemad ja nende põlvkond saavad kasvada suureks suitsuvabalt," ütles Sunak Konservatiivse Partei aastakongressi kõnes.

Sunaki ettepanekuga muutuks 2009. aasta 1. jaanuaril ja pärast seda sündinud inimesele tubakatoodete müümine seadusvastaseks, seisab Downing Streeti avalduses.

Downing Streeti sõnul on valitsusel kavas ka meetmeid, mis piiraksid noorte veipimist. Piirangud võidakse kehtestada ühekordselt kasutatavatele e-sigarettidele ning lõhna- ja maitseainetele ja pakenditele, muutmaks need lastele vähem ahvatlevaks.