Rail Balticu terminalid valmivad esialgu kinnise karbina

Põhjus, miks koos kohalike peatustega 65 miljonit eurot maksvad Tallinna ja Pärnu terminalid esialgu kinnise karbina valmivad, on rahastuses, ütles Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Nimelt saab Rail Baltic praegu lepinguid sõlmida vaid ehitustegevusele, mis saab valmis aastaks 2027. Kui Pärnu terminal oleks 2027. aastaks hüpoteetiliselt võimalik valmis ehitada, siis Tallinna oma Salometsa sõnul pigem mitte.

"Ülemiste on suurem ja seal on küsimus selles, et oleks mõistlik rohkem aega võtta. Kui ma vaatan, millal ja kuidas me ehitame seal praegu alusehitust ja millal see tööfront jõuab vertikaalis ülespoole, siis sellel puhul kõigi tulede ja viledega kogumahu realiseerimine 2027. aastaks on ülisportlik graafik. Pärnu puhul on maht on väiksem, nii sportlik graafik ei ole," rääkis Salomets.

Millal ja kuidas valminud terminalikarbid valmis saavad, sõltub uuest rahastusperioodist, kuid Salomets hindab, et need saavad töökorda koos Rail Balticu raudtee valmimisega aastal 2030, kui saavad selgeks nende rahastusallikad.

Rail Balticu põhitrassi hakatakse ehitama järgmisel aastal. Seni on kolme Balti riiki Poolaga ühendavast raudteeprojektist Eestis ehitatud vaid mõni liiklussõlm.