WSJ: USA lasi Süürias alla Türgi drooni

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel tulistas USA hävitaja alla Türgi drooni, kuna Washington leidis, et see droon ohustab Süüria kirdeosas paiknevaid USA vägesid.

Hiljuti korraldas Kurdistani Töölisparteiga (PKK) Türgi pealinnas Ankaras enesetapurünnaku. Türgi hakkas seejärel korraldama rünnakuid kurdi võitlejate vastu, kes tegutsevad Iraagis ja Süürias.

Süürias paikneb ka 900 USA sõdurit, kes aitavad seal võidelda islamistide vastu.

Türgi kaitseministeerium teatas, et allatulistatud droon ei kuulu Türgi relvajõududele. Üks USA ametnik ütles aga, et see droon kuulus Türgile. Ametnik lisas, et USA teadis, et droon kuulub Türgile. Drooni lasi alla USA hävitaja F-16.

USA on varemgi kritiseerinud Türgi sõjalisi operatsioone Põhja-Süürias. Washingtoni hinnangul võib Türgi tegevus kahjustada islamistide vastast võitlust.

Ajaleht The Wall Street Journal hindas, et drooni allatulistamine võib kahe NATO liitlase vahel pingeid suurendada veelgi.

Süüria sõtta on sekkunud nii palju kohalikke, regionaalseid ja globaalseid jõude. Piikronnas tegutsevad veel terroristid. Süüria kodusõda arenes sellest, kui diktaator Bashar al-Assad saatis relvajõud 2011. aasta märtsis alanud meeleavaldusi maha suruma.

Süürias Homsis sai neljapäeval droonirünnakus sõjaväeakadeemiale surma üle 100 inimese, teatas Suurbritannias baseeruv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus. Ükski rühmitus pole rünnaku eest veel vastutust võtnud, vahendas Reuters.