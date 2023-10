Rainer Saks: poolsada hukkunut toonud Venemaa rünnak oli sõjakuritegu

"Ma arvan, et antud juhul oli tegemist üsna sihiliku rünnakuga," rääkis Saks reedel "Terevisooonis", tunnistades, et mõnikord on Vene relvajõud korraldanud ka juhuslikke rünnakuid, milles on hukkunud tsiviilisikud.

Seekordne Harkivi oblasti Hroza külas asuvat kohvikut ja kauplust tabanud rünnak seda aga ei olnud, märkis Saks. Ta viitas, et mõned tunnid varem oli sarnane rünnak ka Berislavi linnas, kus tabati haiglahoonet, aga seal olid ukrainlased selleks valmis, olles sealt inimesed evakueeritud.

"Nii et ma arvan, et see oli üsna tahtlik ja seetõttu on vaieldamatult tegu sõjakuriteoga," ütles Saks.

Saks selgitas, et rünnaku alla jäänud Hroza küla asub rindelähedases piirkonnas, mida Venemaa ulatub ründama suurtükisüsteemidega.

"Nende rünnakute puhul kõige halvem on see, et eelhoiatust tavaliselt ei ole. Eelhoiatuse võib-olla saavad sõjaväelased oma infokanalite kaudu, aga seda ei jõuta edastada. Ja suurtkükiväe süsteemid töötavad väga kiiresti," tõdes ta.

Saks viitas ka sellele, et Vene relvajõud ründavad "üsna süstemaatiliselt" rindejoone vahetus läheduses olevates külades. Mõnest piirkonnast on Ukraina tsiviilisikud evakueerinud, kuid sageli inimesed ei taha oma kodudest lahkuda.

Saks ütles ka, et ootab, milline saab olema nüüd nende riikide reaktsioon, mis on kutsunud üles Ukraina toetamisega mitte kiirustama.

Venemaa rünnak tabas neljapäeval umbes kell 13.15 Harkivi oblastis Kupjanski piirkonnas asuva Hroza küla kohvikut ja kauplust. Ukraina ametnikud teatasid neljapäeval, et rünnakus hukkus vähemalt 51 inimest, hukkunute hulgas oli ka kuueaastane laps. Küla asub 30 kilomeetrit rindelinnast Kupjanskist läänes ja seal elas sõja eel umbes 500 inimest.