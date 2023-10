Ministeeriumid tõmbavad oma autoparki pisut koomale

Kui alarm- ja eriotstarbelised sõidukid maha arvata, on riigi autopargis 1445 autot, millele kulub aastas ligi kuus miljonit eurot. Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et iga ministeerium peaks oma transpordikuludelt umbes kaheksa protsendi jagu kokkuhoidu leidma. Riigi peale tähendaks see poolt miljonit eurot aastas.

"Teeme selle esimese sammu ära, siis vaatame, kuidas see meil läheb," ütles Võrklaev ning tõdes, et kaheksa protsenti pole palju. "Minu soov oleks sellega veel edasi liikuda. Aga lähme samm-sammult. Sest asutused on erinevad, ministeeriumid on erinevad. See kärbe ulatub ju ministeeriumitest riigi hallatavate koolideni."

Võrklaeva sõnul anti ministeeriumitele ette kärpeprotsent. Konkreetsed kokkuhoiumeetmed jäävad iga haldusala enda valida. "Ootus võiks loomulikult see olla, et vaadatakse üle, kas nii palju autosid ministeeriumitel ja asutustel vaja on," sõnas rahandusminister.

Riigikontroll ütles juba 2016. aastal, et riigi autopark on liiga suur. Toona oli riigil 1576 tavakasutuses sõidukit ning suurem osa neist olid alakasutatud, läbides aastas alla 20 000 kilomeetri.

Muu hulgas tegid audiitorid ettepaneku, et ministeeriumite ühishoonesse kolinud asutused võiks sõidukeid omavahel jagada. Mart Võrklaev usub, et see on endiselt hea mõte. "Ühishoonesse on ka ministeeriume nüüd juurde kogunenud," täheldas Võrklaev.

2016. aastal valmis rahandusministeeriumis ka sõidukite töörühma analüüs, kus leiti, et senisest vähem tuleks riigil autosid rentida, sest kümneaastase kasutusaja jaoks on odavam autod päriseks osta. Võrklaeva sõnul tarvitatakse praegugi rohkem kasutusrenti.

"Ehk mingi aeg need autod sõidavad ja siis nad vahetatakse välja. Puhttunnetuslikult minu hinnangul pole riigil mõislik autoparki omada ja pidada," sõnas Võrklaev. "Autopark peaks olema ikkagi hästi paindlik, vajaduspõhine"

Võrklaev lisas, et linnas on ametnikel auto kasutamise kõrval teisigi võimalusi liikuda. "On ikkagi palju võimalik liikuda ka jalgsi ja jalgrattaga või siis sõiduteenuse pakkujatega," ütles minister.