ISW: Kreml kasutab Iisraelis puhkenud sõda Ukraina vastu

USA mõttekoja Sõjauuringute instituut (ISW) eksperdid märkisid oma viimases ülevaates, et Venemaa kasutab Hamasi laupäeval korraldatud rünnakut Iisraeli vastu, et propageerida narratiive USA ja lääneriikide toetuse ja tähelepanu vähenemisest Ukrainale.

Mõttekoja analüütikud märkisid laupäeva õhtul, et Kreml on juba kasutanud ja tõenäoliselt kasutab ka edaspidi palestiina terroriorganisatsiooni Hamas rünnakuid Iisraeli vastu, et edendada infooperatsioone, mille eesmärk on vähendada USA ja Lääne toetust ja tähelepanu Ukrainale.

Kreml on pärast Hamasi rünnakuid Iisraelis 7. oktoobril kiirendanud mitmeid teabeoperatsioone, eelkõige süüdistades läänt Lähis-Ida konfliktide tähelepanuta jätmises Ukraina toetamise kasuks, tõdes ISW.

Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev jõudis laupäeval juba öelda, et USA ja tema liitlased peaksid "tegelema palestiina ja Iisraeli konfliktile lahenduse leidmisega", mitte "sekkuma" Venemaa asjadesse ja andma Ukrainale sõjalist abi.

Venemaa välisministeerium süüdistas läänt Venemaa, USA, Euroopa Liidu ja ÜRO "kvarteti" jõupingutuste blokeerimises, mis tõi kaasa vägivalla eskalatsiooni, süüdistades praeguses vaenutegevuses läänt.

Vene propagandist Sergei Mardan ütles, et Venemaal oleks eskaleerumisest kasu, kuna maailm "vaatab korraks Ukrainalt kõrvale ja naaseb Lähis-Ida igavese tule kustutamise juurde".

ISW eksperdid märkisid, et need Kremli narratiivid on suunatud lääne publikule, et lüüa kiilu sõjalisele toetusele Ukrainale, üritada demoraliseerida Ukraina ühiskonda väitega, et Ukraina kaotab rahvusvahelise toetuse, ning samuti veenda Venemaa avalikkust, et rahvusvaheline üldsus ignoreerib Ukraina jõupingutusi.

Samuti märgitakse ISW raportis, et mitmed Venemaa inforuumi võtmeallikad on nihutanud oma igapäevaste kajastuste fookuse 7. oktoobri olukorrale Iisraelis, mis võib lähipäevadel või nädalatel mõjutada Ukraina sõda ümbritsevat infokeskkonda.

Paljud Venemaa "sõjakorrespondendid" keskendusid peamiselt Hamasi rünnakutele Iisraelis 7. oktoobril ning mõned aitasid kaasa Kremli infooperatsioonidele, väites, et lääne tähelepanu on nihkunud Ukrainalt Iisraelile.

Selline tähelepanu Iisraelile ajendas isegi üht Vene "sõjalist korrespondenti" kutsuma teisi üles mitte "unustama" Ukraina sõda, viitas ISW.

Venemaa viib oma reserve Bahmuti alla

Vene okupatsiooniväed viivad oma reserve Donetski oblastisse Bahmuti alla, et püüda takistada Ukraina relvajõudude pealetungi edenemist ja liikumist linnast põhja poole, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina Ida väejuhatuse pressiesindaja Ilja Jevlaši sõnu.

Jevlaš märkis, et praegu käib selles suunas intensiivne võitlus.

Tema sõnul kasutavad venelased Bahmuti piirkonnas vastupealetungiüksusi, "et takistada meie pealetungi arendamist, operatiivruumi sisenemist ja selle tiiva vabastamist".

"Venemaa kasutab kõiki olemasolevaid jõude ja reserve, sest mõistab, et selle tiiva kaotus võib tema jaoks kaasa tuua küllalt erinevaid tagajärgi," märkis pressiesindaja.

Jevlaš lisas, et kaitsevägi püüab okupatsioonijõududele maksimaalset kahju tekitada.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmeil toimus viimase ööpäeva jooksul 50 sõjalist kokkupõrget. Muu hulgas tõrjusid Ukraina kaitsjad 12 rünnakut Marjinka suunal – Marjinka, Krasnohorovka ja Novomõhhailovka piirkonnas.

Venelased üritasid rünnata ka Kupjanski, Lõmani, Avdijivka ja Šahtari suunal.