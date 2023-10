Euroopa Komisjon kaalub juurdluse alustamist Hiina rohesubsiidiumite tõttu

Konkurentsivoliniku kohusetäitja Didier Reynders ütles Prantsuse telekanalile BFM TV, et odav Hiina import võib õõnestada Euroopa ettevõtteid.

"Tuuleenergia sektoris on komponente, mis võivad konkureerida Hiina komponentidega. Kui on olemas võimalus, et Hiina aitab [oma tootjaid] liiga palju, võime me algatada juurdluse," seletas Reynders.

Euroopa elektrituulikute tootjad paluvad valitsustelt ja EL-ilt rohkem abi, väites, et odavad Hiina tooted viivad Euroopa tootjaid pankroti äärele.

Financial Timesiga suhelnud ametnikud ütlevad, et otsus võib tulla juba selle kuu jooksul. Tegemist oleks osaga laiemast Euroopa tuuleenergiatööstust toetavast paketist.

EL on juba algatanud septembris juurdluse seoses Hiina elektrisõidukite tootjate subsideerimisega. Hiina on reageerinud sellele juurdlusele negatiivselt, kutsudes seda "varjamatuks protektsionistlikuks otsuseks".

Samas tunnistasid anonüümseks jäänud ametnikud kommentaaris Financial Timesi ajakirjanikele, et Euroopa Komisjon on mures otsusele järgneda võivate Hiina vastuste pärast.

Järgmisel kuul külastavad Hiinat kõnelusteks ka EL-i välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell ja energiavolinik Kadri Simson.

"[Euroopa rohelise energia tehnoloogiat] hakatakse tootma väljaspool Euroopat, ning Euroopa lihtsalt asendab sõltuvust Vene gaasist sõltuvusega Hiina rohelise energia varustusest," ütles Euroopa tuuleenergiatootjate esindusorganisatsioon WindEurope.

Teine kõrge EL-i ametnik ütles, et von der Leyen on hakanud toetama kohaliku tootmise toetamise ja Hiina impordi piiramise strateegiat.

"Ilma Euroopa tootmisvõimekuseta meil poleks kontrolli," ütles ametnik Financial Timesile. Ta lisas, et ilma Euroopa tööstuse kaitsemeetmeteta EL-i roheleppe süsinikuneutraalsuse eesmärke ei saa seatud tähtajal saavutada.

Laiemad ettepanekud Euroopa roheenergia varustuse tootjate aitamiseks hõlmavad liikmesriikide aitamist tööstusele otsese rahalise toetamise osutamisel ning tuuleparkide oksjonitingimuste parandamist.