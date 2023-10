Iisrael pani Hamasi ISIS-ega samale pulgale

Ajaleht The Times kirjutab, et Iisrael alustab Hamasi juhtide likvideerimist ning üritab samal ajal terrorirühmitust rahvusvahelisel tasandil isoleerida. Iisrael teatas Katarile, et Hamas kujutab sama suurt ohtu kui äärmusrühmitus ISIS.

"Uus kampaania Hamasi vastu pole PR-käik. Me tegutseme Hamasi suhtes samal viisil, nagu lääs kohtles islamiriiki. See tähendab nende juhtide ja võitlejate hävitamist," ütles üks Iisraeli kõrge ametnik ajalehele The Times.

The Times toob välja, et Iisrael ei pruugi Hamasi-vastu võitlemisel piirduda ainult Gaza sektoriga. Mõned Hamasi juhid redutavad ka välismaal. Näiteks Hamasi tippjuht Ismail Haniyeh viibib Kataris ja toetab seal terroriorganisatsiooni tegevust Iisraeli vastu.

Diplomaatilised allikad ütlesid, et Iisrael üritab nüüd sotsiaalmeediast eemaldada Hamasi kontrollitud kanalid. Seetõttu avaldab Iisrael survet ka Lähis-Ida riikidele.

Samuti tahab Iisrael, et Euroopa riigid keelustaksid Hamasi toetavad Palestiina rühmitused. Need rühmitused võivad Hamasile raha saata. Samuti võivad need rühmitused teha Hamasi kasuks propagandat.

Mõned vasakpoolsed ja parempoolsed aktivistid on varem kritiseerinud Iisraeli rünnakuid Hamasi vastu. Hamas on viimaste päevade jooksul tapnud sadu tsiviilisikuid. Iisrael loodab nüüd, et äärmusrühmitus on oma toetuse läänes täielikult kaotanud.