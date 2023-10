Pärnu uue silla kesklinnapoolsed vaiatööd jõudsid lõpule

Jõepõhja puuriti 33 vaia keskmise pikkusega 20 meetrit ja diameetriga 1,2 meetrit. Teisipäeval kolitakse Rääma poole jõge ja alustatakse puurimistöödega seal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui vaiad on valmis, algab sillasammaste ehitus, mis on väga mahukas töö - vaja on valada 2500 kuupmeetrit raudbetooni. Sild maksab 26,7 miljonit eurot ja peab 2025. aasta suve alguseks valmis olema.

Ehitusfirma Inf infra juhatuse liige Robert Sinikas ütles, et kuigi vaiad puuriti lubjakivisse, sattus ühe vaia alla suur rändrahn.

"Algselt mõtlesime, et toetame vaia sinna peale. Aga hiljem projekteerijad tegid kontrollarvutused ja tahtsid, et me sellest rändrahnust läbi läheksime. Selleks me tõime Euroopa teisest otsast ühe spetsiaalse puurotsiku, millega me puurisime rändrahnust läbi ja praegu on täpselt projekti järgi puuritud vaiad," rääkis Sinikas.

"Rääma pool on meil veel puurida 18 vaia. Täna pakime masina kokku ja kolmapäeval alustame esimese vaia puurimisega Rääma pool," lisas ta.