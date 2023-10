Lääne-Harju vald hoiatas kodumajutuse pakkujaid ettekirjutuse eest

Lääne-Harju vald saatis kodumajutust pakkuvatele inimestele kirja, milles ähvardab ettekirjutusega, kui elamumaal jätkatakse lühiajalise rendi teenuse ehk korteri või maja väljaüürimisega näiteks Airbnb platvormil. Majandusministeerium leiab, et kodumajutajad pole midagi valesti teinud ning nende hinnangul on valdkonda reguleerivad seadused piisavad.

Mitu kodumajutuse ehk lühiajalise renditeenuse pakkujat said hiljuti Lääne-Harju vallalt ähvardavas toonis kirja, et elamumaal ei tohi äritegevust teha. Majutustegevus oleks lubatud ärimaa korral, kui hoone kantaks ehitisregistrisse külalistemajana. Valla teatel on omaniku kohustus tagada ehitise ja maa vastavus detailplaneeringule. Selle rikkumise korral on neil aga õigus teha ettekirjutus.

"Me oleme selliseid kirju saatnud tegelikult mõned üksikud ja me ei ole veel seda teemat laialdaselt käsile võtnud. Need kirjad on tingitud kaebustest, mis kõrvalolevate kinnistute elanike poolt on tulnud. See kirja sisu, ma nõustun, on selline terav ja äkiline," rääkis Lääne-Harju valla abivallavanem Erki Ruben.

Ruben ütles, et tegelikult ei ole neil plaani kodumajutust oma valla territooriumil ära keelata, küll aga peavad nad reageerima, kui keegi kaebab. Kaebused võivad olla erinevad. Mõnd naabrit häirivad peod, teist aga lihtsalt see, kui kõrvalmajas käivad võõrad inimesed ehk näiteks paarid, kes käivad looduses romantilist nädalalõppu veetmas. Vald tahaks aga õigusselgust.

"Siin ongi seadustes mõnevõrra hall ala ja väga teretulnud oleks, kui saaks kohtust ka veel mingi lahendi peale. Siis oleks kõigil selge, et kas tohib, kuidas tohib või ei tohi," ütles Ruben.

"See Airbnb lühiajaline rent ei ole konkreetselt seadustes reguleeritud. Kui naaber on häiritud, et elamut kasutatakse lühiajaliselt võõraste inimeste poolt, siis on tal õigus, tuginedes erinevatele õiguslikele regulatsioonidele, oma huve kaitsta. /.../ Elamumaa on ette nähtud elamiseks, mitte majandus- ja kutsetegevuse teostamiseks," selgitas Njord advokaadibüroo vandeadvokaat Jelizaveta Henno.

Majandusministeerium on siiski teisel seisukohal. "Sihtotstarbeline on oma kodu välja rentida nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. Seda teeb ehitusseadustik täna. Turismiseadus on meil see, mis reguleerib turismi otstarbel pindade väljaüürimist, aga Airbnb-d ei ole meil täna eraldi reguleeritud. /.../ Kui tegelikult elamumaad või seda pinda kasutatakse sihtotstarbeliselt, siis ei ole vallal õigust teha ettekirjutust," rääkis majandusministeeriumi asekantsler Sandra Särav.

Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben usub, et vallal ei ole vaja ettekirjutusteni minna. "Ma arvan, et me suudame inimestega ikkagi maha istuda, mõlema poolega. See sunni rakendamine on kõige viimane asi," sõnas Ruben.