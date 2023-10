Vseviov: Hamasi rünnak on kasulik Venemaale

Hamasi rünnak Iisraelile on kasulik Venemaale, sest nende huvides on läänemaailma tähelepanu hajutamine Ukraina sõjalt ja panna Läänt tegelema korraga mitme suure probleemiga, leiab välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"Hamasi rünnak on kuritegu ka Palestiina tsiviilisikute vastu. Sest nii nagu Iisraali tsiviilinimesed, nii kannatavad selle tõttu ka palestiinlased. Ja loomulikult on selles konfliktis ka väga tugev eskalatsiooni potentsiaal. On märke, et Iisraeli-vaenulikud jõud võivad vähemalt kombata, aga võibolla ka avada sõjarinde, mis loomulikult muudaks selle situatsiooni veel keerulisemaks," rääkis Vseviov "Terevisooonis".

Vseviov sõnul ei juhtu rahvusvahelises elus midagi niisama ja seetõttu tuleb vaadata, kellele on praegune olukord kasulik.

"Asjad juhtuvad, kui keegi otsustab, et asjad juhtuvad. Ja kuigi informatsiooni on detailides veel liiga vähe, siis saame me juba täna öelda, et nii nagu see rünnak on kahjulik rahumeelsetele tsiviilelanikele Iisraelis ja Palestiinas, nii on ta kellelegi ka kasulik. Ta on kasulik neile, kes seisid ja seisavad vastu Iisraeli ja Araabiariikide suhete normaliseerumisele. Ta on kasulik ka neile, kelle huvides on läänemaailma tähelepanu hajutamine Ukraina sõjalt."

Saatejuhi küsimusele, kas kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik see on kasulik Venemaale, vastas Vseviov, et nii võib öelda küll.

"See on kasulik Venemaale. See on kasulik teistele jõududele, kes on huvitatud sellest, et meie tähelepanu oleks lõhestatud ja killustatud ning et me peaks tegelema korraga mitme probleemiga.

Vseviovi sõnul läänemaailm arusaadavalt toetab Iisraeli ja tema õigust ennast kaitsta.

"Ka Eesti on ühemõtteliselt terroriorganisatsiooni rünnakud hukka mõistnud. Laiemas vaates on see üks suur väljakutse meile kui Läänele. Väljakutsete jadas, kus Ukraina sõda on keskmes, aga kuhu võib lisada ka ebastabiilsuse Aafrikas ja sellest tõukuva migratsioonikriisi."

Kantsleri sõnul on oluline säilitada Lääne absoluutne ühtsus ja mitte lasta endid lõhestada.

"Teiseks me peame olema võimelised tegelema mitme probleemiga korraga. Ja kolmandaks, nii nagu seni ja nüüd veel kiiremalt ja hoogsamalt, peame me toetama Ukraina võitu lahinguväljal. Aga ka strateegilisel lahinguväljal läbi sanktsioonide, läbi Venemaa poliitilise isoleerimise, läbi Ukrainale tõsiseltvõetava Euroopa-perspektiivi andmise. Ainult nii on võimalik saavutada mingigi globaalne stabiliseerumine."

Vseviov märkis, et oma mõju saab olema ka sellel, et paljudes Euroopa riikides seisavad ees valimised. Samuti toimuvad järgmisel aastal Euroopa Parlamendi valimised ja USA-s presidendivalimised.

"Nagu me teame, siis demokraatlikus maailmas arutatakse valimiskampaanias oma poliitikat avatult. Lääs vaidleb teinekord kirglikult, kohati väga polariseeritultki. See on normaalne. Aga meie teod on siiski tõestanud seda, et me suudame asjadest aru saada. Tõsi, mõnikord võtab see meil aega. Mõnikord teeme me asju liiga hilja. Aga parem hilja kui mitte kunagi."

Vseviov lisas, et täna on Eesti jaoks suur väljakutse see, et läänemaailma ühtsust hoida, sest see teeb võimalikuks ka Eesti eksistentsi.

"Aga mitte ainult ühtsust hoida loosungina, vaid ühtsust püsida sellel kursil, kus me üritame kaitsta mitte ainult ühe või teise riigi territoriaalset terviklikkust või vastu seista genotsiidile ühes või teises kohas, vaid üritame kaitsta seda maailmakorda, mis muuhulgas Eesti eksistentsi võimalikuks teeb. Ma usun, et teooria on meil õige ja praktikaga saame hakkama. Lõppkokkuvõttes on läänemaailmas üle miljardi inimese ja kui me vähegi sihte seada suudame ja nende järgi ka käitume, siis meil vastast ei tohiks olla."