Biden kaalub Ukraina ja Iisraeli abi üheks paketiks sidumist

Kuigi lõplikku otsust pole veel tehtud, käivad Valges Majas arutelud mõlema USA liitlase abistamise sidumise plaani üle. Ühe Valge Maja ametniku sõnul oleks selline otsus mõistlik, sest see aitaks Ukraina abistamise kriitikuid tasalülitada, vahendab Washington Post.

Valdav osa demokraate ja vabariiklasi on väljendanud toetust Iisraelile pärast Hamasi laupäevast rünnakut. Iisraeli toetajate seas on ka konservatiivsed vabariiklased, kes ei toeta Ukraina abistamist.

Kuigi Ukraina abistamise teema on põhjustanud lõhesid vabariiklaste seas, siis Iisraeli aitamist toetab erakond peaaegu täies koosseisus. Seetõttu loodavad Valga Maja ametnikud ja mõned Ukrainat toetavad kongressi liikmed, et kahe abipaketi omavahel üheks eelnõuks sidumine survestab vabariiklasi selle poolt hääletama, sest nemad ei tahaks hääletada Iisraeli abistamise vastu.

Valga Maja pressiesindaja John Kirby keeldus ütlemast, kas abipakettide sidumine toimub või mitte, kuid ütles, et mõlema riigi abistamine on oluline.

Mõned Ukrainat toetavad kongressi liikmed avaldasid ideele toetust, nende seas nii Ukraina kui Iisraeli abistamist toetav vabariiklasest esindajatekoja liige Tony Gonzales. Tema väidab, et ta ei näe muud võimalust kui abipakettide üheks eelnõuks sidumist, eriti kui kongressi soov on hääletada mõlema üle enne USA valitsuse rahastuse otsa saamist novembri keskpaigas.

Samas Ukraina abistamise vastu olevad vabariiklased on plaani suhtes kriitilised.

Lisaks lubas üks juhtivaid esindajatekoja vabariiklasi Elise Stefanik, et vabariiklastel on esindajatekojas piisavalt hääli, et võtta Iisraeli abistamise eelnõu vastu demokraatide häälteta. Kui vabariiklased seda teeks, siis senati demokraadid oleks surve all hääletada Iisraeli abistamise poolt ilma Ukrainat puudutavate eeltingimusteta.

Spiikri puudumine takistab kongressi tööd

Sõltumata sellest, kas Joe Biden küsib toetust Iisraeli ja Ukraina abistamise ühe või kahe eelnõu raames, ei pruugi USA kongress liitlaste abistamist kuigi kiiresti menetleda.

Probleemiks on see, et pärast endise spiikri Kevin McCarthy umbusaldamist juhib esindajatekoda spiikri kohusetäitja Patrick T. McHenry, kellel pole kohusetäitjana õigust eelnõusid hääletustele panna.

Seega ei pruugi uut hääletust tulla, kuni uus spiiker on valitud. Vabariiklased alustavad oma spiikri kandidaadi valimise protsessi teisipäeval, kuid pole selge, millal uus spiiker selgub.

Üheks võimalikuks lahenduseks on panna eraldi hääletusele McHenry volituste laiendamise või valida ajutiselt spiikriks tagasi Kevin McCarthy, kuid neid lahendusi peetakse vähetõenäolisteks.

Probleem Valge Maja jaoks on ka see, et kahest spiikri kohta sihtivast vabariiklasest üks on kindlalt Ukraina abistamise vastu. Ohio vabariiklane Jim Jordan, keda toetab järgmiseks spiikriks endine USA president Donald Trump, ütles, et ta ei kavatse Ukraina edasist abistamist toetada. Tema seisukohta toetab aina rohkem konservatiivseid vabariiklasi.

Teine kandidaat Steve Scalise suhtub Ukraina abistamisse positiivsemalt, kuid ka tema vajaks spiikriks valimiseks konservatiivsete vabariiklaste hääli, kes on Ukraina abistamise vastu.

Veel üheks probleemiks, mis on tõusnud seoses üheaegse Ukraina ja Iisraeli abistamise vajadusega, on see, et mõlemad riigid kasutavad 155-millimeetrist suurtüki laskemoona. Iisrael küsis juba sellise kaliibriga laskemoona juurde, kuid seda vajab ka Ukraina.