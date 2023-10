Võigas veresaun Iisraelis: Hamasi terroristid tapsid 40 väikest last

Iisraeli ametnikud ja ajakirjanikud ütlesid, et Hamasi terroristid tapsid Gaza piiri lähedal asuvas asulas vähemalt 40 imikut ja väikest last. Terroristid raiusid mõnel lapsel veel ka pea maha.

Võigas veresaun leidis aset Sderoti linna lähedal asuvas Kfar Aza kibutsis. Piirkonna lähedal asub Gaza sektor.

"Raske on isegi seletada, mis siin juhtunud on. Imikutel on pea maha raiutud. Perekonnad on tapetud. Nad lasti maha siis, kui olid voodis. Siin on juhtunud midagi, mida keegi poleks isegi ette kujutanud," ütles telekanali i24 News ajakirjanik Nicole Zedek.

Ka telekanali CNN ajakirjanik ütles, et kibutsis toimus veresaun. "Mehed, naised, lapsed. Nad on tapetud, pead maha raiutud," ütles ajakirjanik.

Prantsuse ajakirjanik Margot Haddat ütles, et sündmuskohal avaneb õõvastav vaatepilt. "See on nii õudne, keegi ei tahtnud seda avaldada enne, kui see sai 100-protsendilise kinnituse. Neile, kes küsivad allikat, siis neid on mitu. Iisraeli armee, julgeolekujõud. Kuid parimaks allikaks jäävad julged ajakirjanikud, kes nägid oma silmaga Kfar Azas olevaid surunekhi," rääkis Haddat.

Kfar Aza on üks paljudest Iisraelis asuvatest kibutsitest, mida Hamasi terroristid ründasid. Iisraeli meedia teatel ründas Kfar Azat vähemalt 70 hambuni relvastatud terroristi.

"See pole sõda. See pole lahing. See on veresaun. Nad tapsid vastsündinuid ja tegid seda vanemate silme all. Seejärel tapsid nad vanemad," rääkis Iisraeli armee kindral Itai Veruv.