Prokuratuur jätkab kriminaalmenetlust Heldna ja Vaheri kelmuse asjas

Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse kolme PPA ametniku suhtes, kellele esitati selle aasta märtsis kahtlustus kelmusele kaasaaitamises.

Kahtlustuse järgi osalesid PPA peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal, keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht ja personalispetsialist Eerik Heldnale kelmuse toimepanemises ehk näilise töösuhte ja rotatsiooni vormistamises. Riigiprokurör Maria Entsik ütles, et kogutud tõendid näitavad, et kuigi neil kolmel ametnikul oli arvestatav roll Heldna näilise töösuhte vormistamisel, täitsid nad tippjuhtide korraldusel eelkõige oma igapäevaseid tööülesandeid.

"Karistusõiguse keeles valitsesid Elmar Vaher ja Aivar Alavere neid organisatsioonilise võimuaparaadi ja teadmisega. Esitatud kahtlustusi kontrolliti uurimise käigus põhjalikult. Analüüsiti inimeste ütlusi, kirjavahetusi jt dokumente ning selle käigus selgitati välja toimunu ja inimeste panus sellesse. Kahtlustus nende vastu ei leidnud kinnitust, mistõttu lõpetas prokuratuur nende suhtes kriminaalmenetluse," ütles Entsik.

Samas selgus kahtlustuste põhjaliku uurimise käigus, et Heldna, Vaheri ja Alavere suhtes kogutud tõendid toetavad esialgset kahtlustust kelmuses ja sellele kaasaaitamises. Sotsiaalkindlustusameti arvutustele tuginedes on välja selgitatud, et kuriteoga võinuks riigile tekitada hüpoteetiliselt üle 1,6 miljoni euro suuruse kahju, teatas prokuratuur.

Prokuratuur andis kolmapäeval kahtlustatavate kaitsjatele võimaluse toimikumaterjalidega tutvuda. Seejärel on kaitsjatel võimalik prokuratuurile taotlusi esitada ning pärast võimalike taotluste lahendamist otsustab prokuratuur järgmised sammud.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja kohtueelset uurimist viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Kapo esitas tänavu 21. märtsil maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Heldnale kahtlustuse kelmuses ning tollasele politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhil Vaherile kelmusele kaasaaitamises. Kahtlustuse kohaselt vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse PPA-sse ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe luurekeskusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega. Nii Vaher kui ka Heldna on oma otsest süüd eitanud. Fiktiivlepingu asjus alustati uurimist ka toona keskkriminaalpolitseid juhtinud Alavere suhtes.