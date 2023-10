Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tõotas kolmapäeval jätkata võitlust Hamasiga ja ähvardas, et kõik Palestiina rühmituse liikmed hävitatakse. Iisrael jätkas neljapäeva varahommikul Gaza pommitamist.

Olulised Iisraelis toimuvad sündmused neljapäeval:

Iisraeli peaminister lubas Hamasi täielikult hävitada

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tõotas kolmapäeval jätkata võitlust Hamasiga ja ähvardas, et kõik Palestiina rühmituse liikmed hävitatakse.

"Hamas on Daesh (terrorirühmitus Islamiriik) ja me purustame nad ja hävitame nad. Nagu maailm on hävitanud Daeshi. Nad kõik on surnud mehed," lubas Netanyahu.

Iisrael jätkab Gaza pommitamist

Iisraeli kaitsejõud viivad praegu Gaza sektoris läbi laiaulatuslikku rünnakut terroriorganisatsiooni Hamas sihtmärkide vastu, teatas neljapäeva hommikul Iisraeli armee.

Terroriorganisatsioon Hamas väitis, et Gaza sektoris on sõjas Iisraeliga tapetud vähemalt 1200 inimest.

USA hinnangul elab Gazas ligi 600 ameeriklast

Valge Maja ametnik ütles, et Gaza sektoris elab umbes 500-600 USA kodanikku. Mõned ameeriklased üritavad Gazast lahkuda Egiptusesse.

"Me räägime Egiptuse valitsusega, Iisraeli valitsusega, et kuidas saaksime seda korraldada. Peame kahe valitsusega tegema koostööd," ütles ametnik.

Egiptus sulges Rafah piiripunkti. Egiptuse võimud siiski eeldavad, et suur hulk palestiinlasi üritab peagi piiri ületada, hoolimata sellest, kas piiripunkt taas avatakse või mitte, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli kõrge ametnik ütles, et käimas on läbirääkimised, et Palestiina tsiviilelanikud ja ameeriklased saaksid Gazast lahkuda Egiptusesse.

Biden kutsus Iisraeli üles sõjareegleid järgima

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et Iisrael peaks oma võitluses äärmusrühmituse Hamasi vastu järgima sõjareegleid.

Biden sõnas, et on rääkinud peaminister Benjamin Netanyahuga neljandat korda pärast Palestiina rühmituse laupäevast rünnakut, mis on vallandanud verise sõja Iisraeliga.

USA president rääkis, et tunneb Netanyahut juba 40 aastat.

"Meil on väga avameelne suhe, ma tunnen teda hästi. Ja ma toonitasin talle olulisust, et Iisrael koos kogu viha ja pettumusega tegutseks sõjareeglite järgi," sõnas Biden.

"Ja seal on sõjareeglid," lisas president.

"Palestiina äärmusrühmituse Hamas rünnakud on metsikus, mida pole pärast holokausti kunagi nähtud," ütles Netanyahu telefonivestluses Bideniga.

"Meil on sajad mõrvatud, perekonnad minema pühitud oma kodudest, brutaalselt vägistatud ja tapetud naised. Nad võtsid kaasa kümneid lapsi, sidusid nad kinni, põletasid neid ja hukkasid nad. Nad võtsid sõduritel päid maha," kirjeldas Netanyahu.

"See rünnak on toonud pinnale valusaid mälestusi ja arme, mille on jätnud aastatuhandet kestnud antisemitism ja juudi rahva vastu suunatud genotsiid," tõdes Biden.

"Minu pühendumus Iisraeli julgeolekule ja juudi rahva turvalisusele on vankumatu. USA on Iisraeli seljataga," rõhutas USA president.

Biden hoiatas samas Iraani, et see oleks ettevaatlik, kuna Lähis-Idas kasvavad pinged seoses Iisraeli sõjaga äärmusrühmitusega Hamas.

"Tegime iraanlastele selgeks, et olge ettevaatlikud," ütles Biden Valges Majas juudikogukonna juhtidega peetud ümarlaual.