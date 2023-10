Kiviselg: merealust taristut on praktiliselt võimatu täielikult kaitsta

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg ütles "Vikerhommikus", Balticconnectori purunemist kommenteerides, et merealuseid kaableid ja gaasitrassi on praktiliselt võimatu täielikult kaitsta.

Ööl vastu pühapäeva hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector.

Laevaliiklust jälgiv Marine Traffic tuvastas, et gaasijuhtme purunemise asukoha lähedal viibis reede õhtust kuni pühapäeva õhtuni Vene alus SVG Flot. Samal ajal paiknes piirkonnas veel neli-viis laeva.

Kiviselg rääkis, et kaitseväe luurekeskus jälgib koos mereväega laevade liikumist ka Läänemerel.

"Meil on oma nimekiri laevadest, mis on meie jaoks ohtlikud ja kelle liikumisi me jälgime. Ja võib öelda, et Läänemerel liikuvad laevad ei jää meile märkamatuks," ütles Kiviselg.

Täpsemalt Kiviselg kõnealuste laevade liikumist ja paiknemist enda sõnul kommenteerida ei saa.

"Uurimine on käimas. Aga samas on nende laevade paiknemine võimalik välja võtta ka avalikest allikatest. Iga inimene saab seda ise vaadata," sõnas Kiviselg.

"Ma arvan, et merealused kaablid või gaasitrassid on üle maailma kaitsmata. Kuna nad läbivad nii rahvusvahelisi veeteid kui ka riigi majandusvööndeid, siis neid gaasitrasse või sidekaablid ei olegi võimalik füüsiliselt täiesti katta või kaitsta," sõnas Kiviselg.

Ta tõdes, et kaableid või torusid on võimalik sensoritega jälgida ja siis tuvastada, kui seal on muutusi. "Ehk seeläbi võib-olla on lihtsam selle omistamine mingisugusele üksusele või laevale, kes seal on siis seda kahju tekitanud. Aga samas see ei ole mõeldav, et kogu selle gaasitrassi või kaablite ulatus oleks kaitstud pidevalt. Me saame suurendada seal oma kohalolu, olukorrateadlikkust merel ja neid otsuseid tehakse vastavalt nendele uurimistulemustele," rääkis Kiviselg.

Nüüd tuleb Kiviselja sõnul vaadata üle kriitiline merepõhja infrastruktuur ja arutada koos Eesti ja välispartneritega, kuidas seda mõistlikumalt kaitsta ja jälgida.

"Selge on ka see, et neid kaableid on palju. See on ressursile paras väljakutse. Siinkohal tuleb teha ohuhinnanguid ja vaadata, millised on kõige kriitilisemad taristud," lisas ta.

Nädalavahetusel peatasid Eesti ja Soome merealuse gaasitoru Balticconnector töö, kuna selles oli leke, mille oli tekitanud tahtlik väline jõud. Nädala algul teatati ka kahe riigi vahelise sidekaabli purunemisest, mille samuti oli põhjustanud tahtlik väline tegevus. Kui Soome vetes asuva gaasitoru lõhkumist uurib Soome, siis Eesti vetes toimunud kaabli kahjustamist uurivad Eesti võimud.