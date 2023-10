Tähtajalised intressid on tõusnud samale tasemele korterite üüritootlusega

Tähtajaliste hoiuste intressid on kerkinud enam-vähem samale tasemele korterite üüritootlusega. Samuti pakutakse väikeinvestoritele võlakirju, mille tootlus keskmise üüritulu ületab. Eeskätt võivad muret tunda need investorid, kes on soetanud korteri üürimiseks viimase paari aasta jooksul.

SEB fondijuhi Endriko Võrklaeva sõnul on Eesti elukondliku kinnisvara üüritootlus rahvusvaheliste andmebaaside järgi umbes 4,7 protsenti. Pankade tähtajaliste hoiuste intressid ulatuvad praegu 4,5 protsendini.

"Iseasi, kas inimesed on seda rahanumbris veel tunnetanud. Kui neil täna on valik, kas 100 000 eurot paigutada näiteks Mustamäe korterisse või tähtajalisele hoiusele, siis võib mõnelegi tulla üllatuseks, et aastas on võimalik umbes sama summa teenida," lausus Võrklaev.

Võlakirjadelt on võimalik teenida veelgi kõrgemat intressi.

"Väikeinvestoritele suunatud võlakirjaturul on pakkumises siin mitmeid Eesti ja Balti võlakirju tootlusega viis kuni kaheksa protsenti aastas. Nende hulgas on ka kõrgema riskiga variante, nii et see pole päris sama, mis hoius. Aga kui riske hajutada, siis on see võimalus ja seal need tootlused juba täna ületavad suurlinnade üürikinnisvara tootlusi," ütles Võrklaev.

"Eelnevad 10 aastat tasus ära, et ostsid korteri ja rentisid välja ja tootlus oli umbes seitse kuni 12 protsenti. Tänases olukorras see ära ei tasu, sest kinnisvara hinnad on tõusnud kõrgele ja üür nii kõrgel ei ole, tegelikult tulebki 4,5 kuni 6 protsenti tootlust," lausus ettevõtja-investor Madis Pajo.

"Kui hoius on viis protsenti ja kinnisvaratootlus on samuti viis protsenti, siis hoius ei helista sulle öösel, et mul läksid torud katki. Hoius lihtsalt maksab sulle intressi summa pealt, mis sa sinna pannud oled. Igaüks peab ise vaatama, ise arvutama, üksluine numbritele otsa vaatamine on vahel kõige kasulikum asi, mida teha;" rääkis investor Riin Mäesalu.

Mäesalu siiski praegu oma portfellis suuri muutusi ei plaani.

Pajo usub, et pikemat aega üüriturul olnud investorid loobusid mõnest korterist juba eelmisel aastal või selle aasta alguses. Viie kuni kümne aasta eest soetatud korter annab toonase hinnaga võrreldes aga veel üsna head tootlust.

"Need, kes on viimasel kahel aastal turule tulnud , olnud spekulandid, nemad kindlasti kibelevad rohkem müüma seda korterit, sest Excel ei mängi kuidagi välja enam," ütles ta.