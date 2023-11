Asjatundjate hinnangul kinnisvaraturu taastumist veel näha pole

Kinnisvaratehingud on põhiline osa notarite tööst ja nende vähenemine on kestnud juba rohkem kui aasta aega, rääkis notarite koja esimees Merle Saar-Johanson. See mõjutab ka otseselt notarite sissetulekut.

"Loomulikult, kui me teeme tehinguid 30 protsenti vähem, siis me kindlasti teenime ka samavõrra või veel rohkem vähem. Kui hinnad alanevad, siis see mõjutab ka notarite tasusid – mida väiksema hinnaga tehing tehakse, mida väiksema hinnaga korter müüakse, seda vähem saab ka notar tasu," selgitas Saar-Johanson.

Kuna notarid nimetatakse ametisse eluaegsena, ei saa neid koondada. Küll aga on Saar-Johansoni sõnul tulnud koondada muud personali.

"Kindlasti on koondamisi ette tulnud notaribüroodes, ei ole enam töötajatele tööd sellisel määral pakkuda. Ja notarite poole pealt, lihtsalt kui tööd ei ole, siis me ei täida vabanenud notari kohta," ütles ta.

Praegu on täitmata umbes 10-12 notari ametikohta.

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles, et kinnisvaraturu tulevik helge ei paista.

"Kui me mõtleme tausta peale, mõtleme kõrgele intressimäärale, oktoobris alla tulnud tarbijakindlusele, oodatavale tööpuuduse suurenemisele, siis võib üsna kindlalt prognoosida, et 2024. aasta tehingute arv tuleb tänavusest allapoole," rääkis Toompark.

Finantsökonoomika doktor ja investor Tarvo Vaarmets sõnas, et ka tema hinnangul tuleb kinnisvaraturul veel mõningane tehingute arvu langus, kuid see ei ole enam väga suur. Oodata on aga mõningast kinnisvarahindade langust.

"Kes ikkagi müüa tahab siin lähemal ajal, siis ma pigem arvan, et tõenäolisem on ikkagi see, et nad peavad natuke ka hinnas alla tulema, kui nad tahavad ära müüa oma kinnisvara," ütles Vaarmets.

"Aga veelkord, et need muutused minu hinnangul ei ole väga suured, ei saa oodata nüüd, ostjate poolt ka ei maksa oodata, et siin tuleb nüüd väga suur soodusmüük või hinnasula. Pigem on need üsna väikesed langused, võib-olla saab kümme protsenti odavamalt," lisas ta.