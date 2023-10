Laupäev tuleb soe, aga vihmane

Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib saartelt ida-kirde suunas üle maa. Paiguti on sadu tugev. Kagu- ja lõunatuul tugevneb, puhudes 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis; saartel ja rannikul 10 kuni 17, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Pärast südaööd pöördub tuult saartelt alates aga edelasse. Termomeetrinäit jääb 7 ja 11 kraadi vahele.

Hommik möödub pilviselt ja paljudes kohtades ka vihmaselt. Tuul puhub lõunast- ja edelast sisemaal 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul 12 kuni 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur pisut tõuseb ning ulatub paljudes kohtades 14–15 kraadi juurde.

Päev on samuti pilvine ning üle Eesti sajab kõikjal vihma. Kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates aga pilved ja sadu järk-järgult hõrenevad. Tuul on peamiselt edelast, saartel ka läänest, puhudes sisemaal 8 kuni 12, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul 10 kuni 20, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis. Õhusoe püsib suuresti 14 ja 15 kraadi juures, Kagu-Eestis tõuseb ehk kraadi kõrgemalegi, Loode-Eestis jääb aga kraadi madalamale.

Pühapäevast alates keerab temperatuurikõver aga otsa allapoole. Seega igapäevaselt sadavast vihmast saab kohati ka lörts. Pühapäeval jääb nii päevane kui öine õhusoe vahemikku 6 kuni 11 kraadi. Kolmapäevaks on see aga langenud päeval 4 kuni 7 kraadini, öösel 1 kuni 6 kraadini.