Ukraina: Vene väed kaotasid Avdijivka all viie päevaga 3000 sõdurit

Ukraina kaitseväe Tauria suuna pressiesindaja Oleksandr Štupuni hinnangul on Avdijivka okupantide jaoks väga oluline, sest tahetakse näidata vähemalt mingit võitu.

"Nüüd on juba neli päeva järjest vaenlase kaotused üha kasvanud. Vaenlane on kaotanud üle 300 ühiku sõjatehnikat. Elavjõus on kaotatud üle 3000 inimese. Seda vähem kui viie päevaga," ütles ta.

Štupun märkis, et Avdijivkas sarnaneb sissetungijate taktika venelaste tegevusega Bahmutis. Algul saatis vaenlane rünnakule palju tehnikat, aga sinna, kust tehnika läbi ei pääsenud, läks jalavägi.

"Põletasime palju tehnikat, seetõttu ajab vaenlane jätkuvalt lahingusse jalaväge. Seda võib nimetada ka kahurilihaharünnakuteks," selgitas kõneleja.

Ta lisas, et venelaste seas on palju vastmobiliseerituid, kes ümbruskonnas ei orienteeru. Siiski on juba registreeritud ka juhtumeid, kui nad keelduvad rünnakule minemast.

Sõjalise eksperdi Dmõtro Snehirevi sõnul on Ukraina väed oma positsioone Avdijivka piirkonnas kindlustanud alates 2014. aastast. Vaenlane pole seal Ukraina kaitsest läbi murda suutnud üheksa aastat.

Tema sõnul kaebavad venelased ise väejuhatuse otsuse üle Avdijivkale tormi joosta.

"Nad küsivad endalt, kas see on teine Bahmut. Ja samas mõistavad, et Bahmutit rünnati üheksa kuud," rääkis Snehirev väljaandele Espresso, märkides, et erinevalt Bahmutist on Avdijivka täielik tööstustsoon.

Snehirev kommenteeris nii Ukraina ekspertide väiteid, et Putin olevat seadnud Avdijivka vallutamise tähtajaks 31. detsembri.

Ukraina kindralstaap kinnitas päeva ülevaates, et Avdijivka suund on endiselt kõige kuumem – siin löödi tagasi 15 vaenlase rünnakut. Ukraina ida- ja lõunaosas toimus ühtekokku 43 lahingkokkupõrget.

Hulk okupantide rünnakuid tõrjuti Marjinka, Kupjanski ja Lõmani suunal.

Bahmuti ja Šahtari suunal venelased laupäeval ei rünnanud, vaid andsid lööke õhust ning tulistasid suurtükkidest ja miinipildujatest Ukraina vägede positsioone ja asustatud punkte.

Zaporižžja suunal üritas vaenlane viis korda taastada kaotatud positsiooni Robotõne piirkonnas, kuid neid katseid saatnud edu.

Samal ajal jätkavad Ukraina kaitsejõud pealetungioperatsiooni Melitopoli suunal ja rünnakuid Bahmuti suunal

Olukord Avdijivka lähedal eskaleerus 10. oktoobril, kui venelased üritasid ulatuslikku pealetungi, kuid Ukraina kaitsjad hoidsid oma varem hõivatud positsioone. Venelaste rünnakud jätkuvad praeguseni ning nad üritavad linna ümber piirata.

Ukraina väejuhatuse andmeil kasutasid venelased Avdijivka all ka keelatud fosformoona.