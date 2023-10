Iisraeli sõjavägi teatas, et tappis Gaza sektori põhjaosadele suunatud rünnakute käigus terroriorganisatsiooni Hamas kõrge komandöri. Israeli armee teatas pühapäeva õhtul, et ligi pool miljonit inimest on lahkunud Gaza põhjaosast lõunasse.

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis esmaspäeval:

Iisraeli armeel õnnestus tappa Hamasi juhtivliige

Iisraeli sõjavägi teatas, et tappis Gaza sektori põhjaosadele suunatud rünnakute käigus terroriorganisatsiooni Hamas kõrge komandöri.

Iisraeli armee andmetel tabati pühapäeval umbes 250 sihtmärki. Relvajõudude teatel leiti Hamasi lõunaringkonna ülem üles luureandmete abil. Iisrael teatas ühtlasi, et andis löögi mitmele sõjaväebaasile ja vaatluspostile ning rakettide tulistamispaikadele.

ÜRO peasekretäri sõnul seisab Lähis-Ida kuristiku äärel

ÜRO peasekretär António Guterres hoiatas pühapäeval, et Lähis-Ida seisab kuristiku äärel.

Guterres nõudis ühtlasi, et Gaza sektorit valitsev äärmusrühmitus Hamas vabastaks pantvangid ja Iisrael lubaks transportida Gazasse humanitaarabi.

ÜRO hinnangul hakkavad Gaza sektoris joogivesi, elekter ja muud olulised ressursid otsa saama.

ÜRO kinnitusel võidakse nende Egiptuses hoitavad toidu-, vee-, ravimite- ja kütusevarud Gazasse saata tundide jooksul, kui nende töötajad lubatakse takistamatult sektorisse.

Guterres kutsus Hamasi üles pantvange viivitamatult ja tingimusteta vabastama.

"Mõlemad neist kahest eesmärgist on täidetavad iseenesest ja tingimusteta. Need ei tohiks muutuda läbirääkimisteks ja need tuleb ellu viia, sest see on õige asi, mida teha" toonitas Guterres.

"Minu kohus on esitada mõlemad üleskutsed selles dramaatilises olukorras ehk hetkel, kui seisame Lähis-Idas kuristiku äärel," lisas peasekretär.

USA väljendas kartust Iraani otsese sekkumise pärast Gaza sõtta

Ühendriigid väljendasid pühapäeval kartust Iisraeli ja Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vahelise sõja eskaleerumise ning väljavaate pärast, et Iraan võib sellesse otseselt sekkuda.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles telekanalile CBS, et võimalik on uue rinde avanemine Iisraeli-Liibanoni piiril.

"Me ei saa välistada, et Iraan võib valida otseselt sekkumise mingil viisil. Me peame valmistuma ette igaks võimalikuks ettenägematuks juhuks," sõnas Sullivan.

Iraan on Hamasi ja Liibanoni šiiitliku äärmusrühmituse Hizbollah kauane tugev toetaja, aidates neid nii rahaliselt kui relvastusega.

Sullivani sõnul on väljavaade Iraani sekkumisest sõtta risk, millega USA luurekogukond on arvestanud konflikti algusest saadik läinud nädalavahetusel.

"Seepärast astub president nii kiiresti ja otsustavalt, et viia lennukikandja Vahemere idaossa, et saada lennukid Pärsia lahte, sest ta andis väga selge sõnumi kõigile riikidele või osapooltele, kes püüaksid antud olukorda ära kasutada," lisas Sullivan.

Kaitseminister Lloyd Austin teatas laupäeval ka teise lennukikandja saatmisest piirkonda, et heidutada vaenulike tegevuste eest Iisraeli vastu või katsete eest laiendada sõjalist konflikti.

WSJ: Biden võib teha visiidi Iisraeli

Joe Bideni administratsiooni ametnik ütles, et president Biden sai kutse külastada Iisraeli. Ametnik ütles, et otsust selle kohta, kas Biden sõidab Iisraeli, pole veel tehtud, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli armee: Põhja-Gazast on põgenenud ligi pool miljonit inimest

Iisrael käskis reedel 1,1 miljonil inimesel Gaza põhjaosast lahkuda. Israeli armee teatas pühapäeva õhtul, et ligi pool miljonit inimest on lahkunud Gaza põhjaosast lõunasse.

"Ma rõhutan, et tegemist on hinnanguga, kuid me leiame, et umbes pool miljonit inimest on lahkunud," ütles Iisraeli armee pressiesindaja telekanalile CNN.

Bideni sõnul on Hamasi ja Hizbollah´ hävitamine vajalik

Äärmusrühmituste Hamasi ja Hizbollah´ hävitamine on vajalik, kuid Gaza sektori okupeerimine oleks Iisraeli poolt suur viga, ütles USA president Joe Biden pühapäeval telekanali CBS saates "60 minutit".

Bideni sõnul ei esinda Iisraeli rünnanud äärmusrühmitus Hamas palestiinlasi.

USA president ütles, et tema arvates tuleb Hamas täielikult hävitada, aga Palestiina riigile tuleb leida sellest hoolimata tee. Bideni sõnul pole praegu selgeid tõendeid selle kohta, et Iraan aitas Hamasil rünnakut planeerida.