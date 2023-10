WSJ: Hamasi rünnak võib kallutada jõudude tasakaalu Venemaa ja Hiina kasuks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli ja Hamasi sõda ei ohusta ainult piirkondlikku stabiilsust, vaid mõjutab ka globaalset jõudude tasakaalu. Hamasi rünnakust üritavad kasu lõigata nii Venemaa kui ka Hiina.

Hamasi terroristide tegevus võib vähendada lääneriikide survet Venemaale ning pakub Hiinale uusi võimalusi. Hiina, Venemaa ja Iraan on pikka aega püüdnud õõnestada USA juhitud rahvusvahelist süsteemi, vahendas The Wall Street Journal.

"See, mida me näeme, on osa muutuvast maailmakorrast. Kui USA jätab maha võimuvaakumi, täidab keegi teine selle vaakumi," ütles Soome endine peaminister Alexander Stubb.

USA peab nüüd taas pöörama rohkem tähelepanu Lähis-Ida piirkonnale. Sellest üritab kasu lõigata Venemaa.

"Iga konflikt, mis tõmbab Ukrainalt tähelepanu eemale, tuleb kasuks Venemaale," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Moskva toob nüüd välja, et Iisraeli rünnakute tõttu hukkuvad Palestiina tsiviilisikud. Kreml väidab nüüd, et lääs on silmakirjalik, kuna ei kritiseeri Iisraeli tegevust Gaza pommitamisel. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin võrdleb juba Gaza piiramist Leningradi blokaadiga. See toimus teise maailmasõja ajal ja Putin võrdleb nüüd avalikult Iisraelit natsi-Saksamaaga.

Venemaa alustas hiljuti pealetungi Avdijivka suunal. Kui sõda Lähis-Idas venib, siis lääs võib vähendada oma sõjalist toetust Ukrainale.

"Kui konflikt on lühike, siis pole meil põhjust muretseda. Kuid kui asi venib, on täiesti arusaadav, et sellega kaasnevad teatud probleemid ning relvade ja laskemoonaga ei pea enam varustama ainult Ukrainat," ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov.

Peking pole aastakümneid palestiinlaste vastu huvi tundnud, kuid nüüd "muretseb" Hiina Palestiina rahva saatuse pärast.

"Asja tuum on selles, et Palestiina rahvale pole õiglust jagunud," rääkis neljapäeval Hiina välisminister Wang Yi.

Analüütikud leiavad, et Hiina saab kasu sellest, et Washington peab taas tähelepanu pöörama Lähis-Ida piirkonnale. Hiina eksperdid ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Peking üritab näidata, et USA poliitika põhjustab kaost ja Hiina tegeleb rahu tagamisega.

Pinged naftarikkas Lähis-Idas võivad tähendada, et süveneva ebakindluse taustal hakkab järsult tõusma toornafta hind. See võib põhjustada Euroopas energiakriisi. Euroopa tänavatel toimuvad ka Palestiina-meelsed protestid.

"Kui midagi nii tormilist juhtub Gazas või Iisraelis, siis see mõjutab ka Euroopat," ütles Prantsusmaa rahvusvaheliste suhete instituudi juht Thomas Gomart.