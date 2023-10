WSJ: vabariiklaste aktivistid õõnestavad Jordani püüdlusi saada spiikriks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vabariiklaste spiikrikandidaadi Jim Jordani kirglikud toetajad hoopis õõnestavad tema püüdlusi saada esindajatekoja juhiks. Jordani vastu hääletanud vabariiklased ütlesid, et nad said tapmisähvardusi ja muid vihaseid sõnumeid.

Paljud vabariiklased tahavad parteisisese tüli lahendada ja leiavad, et Jordan on ainus tõsiseltvõetav kandidaat spiikri ametikohale. Jordani vastased seisavad silmitsi veel rohujuuretasandi aktivistide survega.

Vabariiklaste partei aktivistid on hakanud üha valjuhäälsemalt oma arvamust avaldama. Nad nõuavad, et vabariiklaste partei pealiin koonduks Jordani seljataha. Aktivistide agressiivne kampaania võib aga Jordanile teha karuteene, vahendas The Wall Street Journal.

"Mind ei saa survestada ega hirmutada," ütles Jordan vastu hääletanud vabariiklaste saadik Mario Diaz-Balart

Esindajatekojas toimus kolmapäeval teine hääletusvoor uue spiikri valimiseks, kuid vabariiklaste spiikrikandidaat Jim Jordan ei kogunud valituks osutumiseks taas piisavalt toetust. Jordani vastu hääletas 22 vabariiklast.

Vabariiklaste valitud spiikrikandidaat ei saa lubada rohkem kui nelja vabariiklase toetuse kaotamist, sest vabariiklastel on 221 saadikukohta kongressi esindajatekojas, samas kui enamuseks on vaja 217 saadiku toetust. Vabariiklaste parteis kasvavad nüüd pinged.

Kolmapäeval ütles vabariiklaste partei saadik Mariannette Miller-Meeks, et sai tapmisähvardusi. Mariannette Miller-Meeks hääletas Jordani poolt esimeses voorus, teises voorus ta seda enam ei teinud.

"Partei vajab konservatiivset konsensuslikku kandidaati," ütles Miller-Meeks.

Vahetult pärast Miller-Meeksi avaldust tegi avalduse ka Jordan. "Mõistame hukka kõik ähvardused oma kolleegide vastu. See on hädavajalik, et leiaksime ühise keele," ütles Jordan.

Esindajatekoda jäi ilma spiikrita pärast seda, kui Kevin McCarthy kaotas spiikri ametikoha 3. oktoobril. Mõned vabariiklased leidsid, et Jordan on ainus kandidaat, kes suudab ühendada vabariiklaste erinevad fraktsioonid. Mõned Jordani vastased tahavad aga nüüd tõestada oma valijatele, et on poliitiliselt iseseisvad saadikud.

"Ma ei kahetse kunagi, et tegin seda, mis on õige. Ähvardused ja hirmutamine ei muuda minu põhimõtteid ega väärtusi," ütles vabariiklaste partei saadik Jen Kiggans.