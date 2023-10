WSJ: Gazas võitlema hakkavaid Iisraeli sõdureid ootab ees põrgu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kui Iisraeli armee peaks Gazasse sisse tungima, siis puhkeksid seal piirkonnas ägedad ja verised tänavalahingud. Linnalahingud kurnaksid Iisraeli vägesid ning riik ei saaks seal kasutada kogu oma sõjalist jõudu, kuna piirkonnas elavad tsiviilisikud.

Ariel Bernstein oli 20-aastane jalaväelane, kui Iisrael viimati Gaza sektoris Hamasiga võitles. Ta ütles, et tegemist oli väga kurnavate lahingutega. Tema relvavennad pidid pidevalt põiklema Hamasi snaiprite kuulide eest kõrvale, vahendas The Wall Street Journal.

"See muutus õudsaks ja veriseks. Meie jaoks oli see üks suur lõks," ütles Bernstein.

Neljapäeval kohtus Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant Gaza sektori piiri lähedal asuvate sõduritega. Gallant ütles sõduritele, et peagi tuleb käsk ja Iisraeli armee siseneb Gazasse.

Iisraeli otsus anda Hamasile vastulöök paneb proovile maailma ühe võimsaima armee võimekuse. Terroriorganisatsioon Hamas on rajanud Gazasse tunneleid, kindlustusi. Linnalahingud on snaiprite jaoks hea keskkond.

Aastate jooksul on Hamas välja ehitanud keeruka tunnelite võrgustiku. Mõned tunnelid asuvad ligi 60 meetri sügavusel. Need tunnelid on varustatud laoruumide ja elektriga. Hamasi võitlejad saavad mitu nädalat maa all peidus olla.

"Enamik sõjavägesid ei taha linnalahinguid pidada. Seetõttu üritatakse seda iga hinna eest vältida," ütles USA erukolonel Liam Collins ajalehele The Wall Street Journal.

Iisraeli õhujõud pommitavad praegu Gaza sektorit. Õhulöökide eesmärk on vähendada terroristide võimet kaitsta Gaza sektorit, kui Iisraeli maaväed peaksid Gazasse tungima. Olukorra teeb veel keeruliseks asjaolu, et Gazas on tsiviilisikud, terroriorganisatsioon Hamas on võtnud ka pantvange. Hamas kasutab nüüd tsiviilisikuid ja pantvange inimkilbina. Hamas üritab veel vett segada ning terroriorganisatsioon süüdistab hoopis Iisraeli tsiviilisikute tapmises.