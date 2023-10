Biden taotleb Ukrainale, Iisraelile, Taiwanile ja USA piirile 105 miljardit

"Maailm jälgib ja ameerika rahvas ootab õigustatult, et nende juhid tulevad kokku ja täidavad need prioriteedid," ütles Valge Maja haldus- ja eelarvedirektor Shalanda Young kongressile saadetud kirjas.

Taotlusega kursis olev allikas ütles, et see hõlmab ka raha Taiwani ja USA-Mehhiko piiri jaoks.

Taotlus esitati ajal, mil kongress on endiselt halvatud spiikri puudumise tõttu esindajatekojas.

Paketi eesmärk on ületada kaos kongressis ja viia demokraadid, kes on nädalaid Kiievile lisaabi taotlenud, kokku vabariiklastega, kes soovivad vahendeid kontrolli karmistamiseks lõunapiiril.

Teisipäeval helistas Biden peamistele liitlastele, et veenda neid USA jätkuvas sõjalises abis Ukrainale, kuigi Valge Maja hoiatas, et kui kongressi vabariiklased blokeerivad uue raha eraldamise, hakkab voog kuudega kokku kuivama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas septembris kongressi, et veenda vabariiklasi abi jätkama ja aitama tema riigil tõrjuda Venemaa agressiooni.

Kuid USA on olnud ka surve all toetada oma ajaloolist liitlast Iisraeli, kes sõdib Hamasiga. Senati demokraatliku enamuse liider Chuck Schumer ütles teisipäeval, et töötab Iisraeli abipaketi heakskiitmise nimel. Ta ütles, et pakett sisaldab sõjalist, humanitaar-, luure- ja diplomaatilist abi.

Pinged on viimastel kuudel tõusnud ka Taiwaniga seoses.

USA ametlik seisukoht sekkumise suhtes on mitmetähenduslikkus, sest Ühendriigid, tunnustades ametlikult ainult Pekingit, annavad Taiwanile relvi enesekaitseks.

Biden on öelnud, et toetab ka USA vägede saatmist vajadusel Taiwani kaitsma.