Eesti plaanib laskemoona tootmiseks kaitsetööstuspargi rajamist

Valitsus on otsustanud rajada kaitsetööstuspargi, et hakata Eestis laskemoona tootma. Otsus on tingitud praegusest sõjaolukorrast, kui Euroopa relvatööstusettevõtted ei suuda laskemoona nõudlust täita. Varem seda kaaludes on leitud, et majanduslikult ei tasu see end ära.

Laskemoona ostab riik rahuajal väljaõppeprotsessi tagamiseks - osa kasutatakse ära, uut ostetakse juurde. Praegune olukord on selline, kus maht peab olema suurem, ütleb kaitseväe ülesehitamise juures olnud reservkolonel Hannes Toomsalu.

"Maailma relvatööstused ei ole selleks valmis. Tehased seisavad, need on vaja käivitada. Prantslased vist teatasid ühe käivitamisest siin paar päeva tagasi. Aga suur EL lubadus - miljon mürsku Ukrainale - 260 000 on vist saadetud. Euroopa laskemoonalaod on enam-vähem tühjad. Ma ei tea, mis oodatakse," ütles Toomsalu.

Hiljuti teatas kaitseministeerium kavast luua kaitsetööstuspark laskemoona tootmiseks. Praegu otsitakse alternatiivseid asukohti selle ehitamiseks.

"Valitsus on otsustanud kaitsetööstuspargi luua. Me näeme, et eeskätt oleks seda vaja just laskemoona tootmiseks. Park võimaldab ka ohualasid, mis on vajalikud lõhkeaine ja lõhkematerjali käitlemiseks. Kui kõik läheb hästi, siis kaks, kaks ja pool aastat võiks olla aeg, kui me saame pargi valmis ja seal võiks esimesed tegevused ka toimuda juba," sõnas kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Mida toota, on kaitsetööstusettevõtete küsimus, täiendab Sirp. Park võimaldab toota nii padruneid, suurtükimürske kui miine. Erinev laskemoon on erineva säilivusajaga. Padrunid säilivad kauem kui näiteks suurtükimürsud.

Eestis on kaitsejõudude asutamisest alates kaalutud laskemoona tootmist. Seni pole mõtted tegudeni jõudnud.

"Arvestati välja, et tootlikkus on nii palju suur, kui sul ei ole võimalust neid kuskile maha müüa, siis enda tarbeks hoida mingit tehast käimas, ei ole rentaabel," ütles Toomsalu.

"Me näeme ka seda, et see peab olema ekspordivõimeline tööstus. Ainult Eesti turu pealt laskemoona tootmist kasumlikult üles ei pane ja käigus ei hoia," sõnas Sirp.

Öeldu viib mõttele, et tootmisvõimalusi saaks pakkuda juba turul tunnustatud ettevõtetele, kes laiendaks oma tegevust Eestisse. "Oleme rääkinud nii Eesti ettevõtetega kui ka välismaiste ettevõtetega. Huvi on nii siin- kui sealpool. Kaks-kolm-neli ettevõtet on küllaltki konkreetselt oma plaanidest rääkinud. Ja need kõnelused jätkuvad. On läbi käinud nii padrunitootmine, ka suurtükimürsu tootmine, miinide tootmine. Konkreetseid ettevõtteid ma siiski ei mainiks."

Üks asjassepühendatud Eesti kaitsetööstusettevõtja ei tahtnud veel meedias tööstuspargi teemal rääkida. Liiga palju sisulisi küsimusi on läbi arutamata, plaanid on üks, teod teine asi, ütles ta "Aktuaalsele kaamerale". Laskemoona tootmist arutavad ka Leedu ja Läti.