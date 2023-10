Gazprom: Ungari suurendab talvel gaasiimporti Venemaalt

Esinedes Vene riiklikul televisioonil pühapäeval ütles Miller, et Gazprom on selle aasta jooksul juba tarninud 1,3 miljardit kuupmeetrit gaasi rohkem kui see on seniste lepingutega kohustatud, vahendab Politico.

Samuti ütles Miller, et lisatarned jätkuvad saabuval talvel. Vene sõda Ukraina vastu toetav Gazpromi juht on personaalsete USA ja Ühendkuningriigi sanktsioonide all.

Budapesti võimud pole Milleri väljaütlemisi veel kommenteerinud.

Ungari peaminister Viktor Orban pidas eelmisel nädalal läbirääkimisi Putiniga Pekingis. Arutelu keskendus Vene gaasi, nafta ja tuumakütuse tarnimisele.

Varem rääkis Orban, et Ungari ei luba sanktsioone, mis kasvataks veelgi Ungari inflatsiooni. Eurostati andmetel oli Ungari aastane inflatsioon septembris 12,2 protsendiga Euroopa Liidu suurim.

USA saadik Ungaris David Pressman nimetas Orbani ja Putini kohtumist murettekitavaks ning lisas, et liitlastel on vaja arutada riigi süvenevaid suhteid Venemaaga.