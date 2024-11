Orban: EL peaks energiakulude kärpimiseks loobuma sanktsioonidest Venemaale

Euroopa Liit peab uuesti läbi vaatama Venemaa-vastased sanktsioonid, kuna need hoiavad energiahindu kõrgel, pärssides sellega bloki majanduslikku konkurentsivõimet, ütles Ungari peaminister Viktor Orban.

"Energiahindu tuleb igal juhul alandada. See tähendab, et sanktsioonid tuleb uuesti läbi mõelda, sest praeguse sanktsioonipoliitika korral ei lange energiahinnad madalamale," ütles Orban reedel Ungari avalik-õiguslikule raadiole antud intervjuus.

Euroopa Liidu juhid kirjutasid eelmisel nädalal toimunud mitteametlikul tippkohtumisel alla deklaratsioonile milles kutsutakse üles tõstma bloki konkurentsivõimet.

Orban ütles, et USA ettevõtted maksavad veerandi summast, mida nende Euroopa konkurendid kulutavad gaasile ja elektrile ja see on ebavõrdne olukord, mida ei saa muude vahenditega ületada.

Pärast seda, kui Venemaa 2022. aasta alguses Ukrainasse tungis, on Orban tõusnud Euroopa Liidu Vene-vastaste sanktsioonide ning Ukrainale antava rahalise ja sõjalise toetuse häälekaks kriitikuks.

Kui Lääne-Euroopa riigid on teinud tõsiseid jõupingutusi Vene energiast vabanemiseks, siis merepiirita Ungari saab 80–85 protsenti oma gaasist endiselt Venemaalt, kusjuures ka 80 protsenti toornafta tarnetest tuleb sealt.