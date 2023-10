Mikser: EL leiab viisi, kuidas mõne riigi Ukraina toetamise tõrksusest üle saada

Slovakkia peaministriametisse naasnud Robert Fico teatas neljapäeval, et tema valitsus lõpetab sõjalise abi Ukrainale ja jätkab vaid humanitaarabi andmist. Ka Ungari peaminister Viktor Orbàn on väljendanud vastuseisu Ukraina abistamisele. Samas on Euroopa Liidu teiste liikmesriikide juhid optimistlikud, et neid saab ümber veenda.

Sven Mikser rääkis "Ringvaates", et sõjalist abi on Ukrainale andnud Euroopa Liidu liikmesriigid. Euroopa Liit on Ukraina abivajadust ja pakutavat abi koordineerinud ning liikmesriikidele kompenseerinud neid relvasüsteeme, mida nad on annetanud. Mikser on kindel, et liikmesriigid kindlasti jätkavad abi andmist.

Tema hinnangul leiab ka Euroopa Liit tervikuna viisid, kuidas Ungari ja Slovakkia vastuseisust üle saada.

"Eks nendel tõrkuvatel riikidel on kindlasti ka mingisugune oma lehm ojas. Ungari näiteks, kelle puhul on siin erinevaid Euroopa Liidu vahendeid blokeeritud selle tõttu, et õigusriiklusega pole seal riigis teps mitte kõik korras, soovib mingisuguseid järeleandmisi teistel teemadel selleks, et n-ö vastumeelselt, aga siiski tulla kaasa. Ka seni näiteks vastu võetud sanktsioonidepaketid Venemaale – me teame, et ungarlased on siin teinud pikka nägu ja krimpsutanud nina, aga lõppkokkuvõttes siiski on pidevalt liigutud edasi, mitte tagasi," ütles Mikser.