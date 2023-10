WSJ: sajad tuhanded palestiinlased keelduvad Gazast põgenemast

1948. aastal pidi Abu Sada perekond Iisraeli lõunaosast lahkuma. Tema pereliikmed kolisid Gaza linnast põhja pool asuvasse Jabalia linna, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ja Iisrael tahab Hamasi maa pealt pühkida. Iisrael alustas Gaza sektori pommitamist, kuid tahab samal ajal säästa tsiviilisikute elusid. Seetõttu käskis Iisrael miljonil inimesel Gaza põhjaosast lahkuda.

Basil Abu Sada ütles, et tema perekond ei lähe kuhugi. Ta muretseb, et kui nad lahkuvad, ei leia nad kusagilt toitu ega peavarju ning nad ei saa kunagi tagasi pöörduda.

"Mind enam ei huvita. Kui ma suren, siis ma suren," rääkis 35-aastane Basil Abu Sada.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et sajad tuhanded palestiinlased keelduvad lahkumast. Ümberasumisega seotud probleemid on Gaza palestiinlaste identiteedi jaoks kesksel kohal. Gaza sektori 2,1 miljonit elanikust enam kui 1,7 miljonit põlvnevad põgenikest, kes lahkusid 1948. aasta Araabia-Iisraeli sõja ajal maalt, millest sai Iisraeli riik.

"Paljud 1948. aastal põgenenud palestiinlased läksid Jordaaniasse, Liibanoni ja Süüriasse. Tihti ei võetud neid omaks. Tänaseni elavad paljud nende järeltulijad äärelinnade slummides. Neil on endiselt raskusi töö leidmisega," ütles Iisraeli ajaloolane Benny Morris.

Morris ütles, et 1948. aastale järgnenud aastatel lahkus Araabia riikidest umbes 800 000 juuti. Enamik neist asus elama Iisraeli ning erinevalt palestiinlasest ei taha juudi põgenike järeltulijad tagasi minna.

Läbirääkimised Iisraeli ja Palestiina juhtkonna vahel iseseisva Palestiina riigi loomiseks Läänekaldal ja Gazas on kestnud aastaid. Hamas haaras Gazas võimu 2007. aastal, kaks aastat pärast seda, kui Iisraeli väed seal lahkusid.

Praegust konflikti alustas terroriorganisatsioon Hamas. Terroristid tapsid 1400 inimest, võtsid pantvange. Iisrael tahab seetõttu oma kodanike tapmisele anda vastulöögi. Araabia riigid ei taha aga Gazas elavaid palestiinlasi vastu võtta.

Iisraeli juhid ütlesid, et Gaza põhjaosa elanikud peavad oma turvalisuse huvides lahkuma lõunasse. Iisrael lubas, et loob lõunaosas tsiviilelanikele turvatsoonid ega soovi hiljem Gazat okupeerida. Iisraeli eesmärk on kukutada Hamas võimult. Paljud palestiinlased aga ütlesid, et ei usalda Iisraeli ja ei plaanigi lahkuda.

45-aastane Iyad Shobak rääkis, et tema 10-liikmeline perekond jääb Gaza linna. "1948. aasta väljaränne algas ka nii. Inimesed rääkisid, et olgu, lahkume oma kodust, tuleme hiljem tagasi. Kuid nad ei saanud kunagi tagasi minna," rääkis Shobak.

Lääneriikide juhid tahavad, et Egiptus võtaks vastu Gazast saabuvad põgenikud. Egiptuse võimud aga väidavad, et muretsevad selle pärast, et Iisrael ei lase hiljem palestiinlastel minna tagasi Gazasse. Kairo muretseb veel, et Gaza pagulased võivad liituda Egiptuses tegutsevate islamistidega.