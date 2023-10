Argentina paremtsentrist toetab presidendivalimiste teises voorus populisti

Novembris toimuvas Argentina presidendivalimiste teises voorus tuleb selle Lõuna-Ameerika riigi kodanikel valida ametis oleva vasaktsentristliku majandusministri Sergio Massa ja parempopulisti Javier Milei vahel.

Valimistel kolmandaks jäänud opositsiooniline poliitik Patricia Bullrich otsustas toetada Milei kandidatuuri. Bullrichi toetus on võtmeolulisusega, kui Milei sooviks valimised võita.

"Enamus argentiinlasi valis muutuse. Me esindame seda muutust. Me ei saa olla neutraalsed," ütles Bullrich kolmapäeval.

"Me oleme muutuse ja maffia vahelise valiku ees. Kui riik on ohus, siis on kõik lubatud," lisas Bullrich.

Oma värvikate väljaütlemiste poolest tuntud libertaarne majandusteadlane Milei oli juba arvamusküsitlusest Massast ees, kuid Massa sai oodatust rohkem hääli valimiste esimeses voorus. Massa ametiajal on leidnud aset 138-protsendiline inflatsioon ja vaesus on tõusnud 40 protsendi tasemele.

Milei pakub inflatsiooniprobleemi lahendamiseks võta kasutusele valuutana dollar ning loobuda praegusest riiklikust valuutast peesost. Seda plaani ei pea aga paljud analüütikud realistlikuks, kuigi sellist käiku on varem teinud piirkonnas näiteks Ecuador.

Pärast Argentina esimese vooru tulemuste selgumist toimus riigi börsil suur langus. Investorite eelistuseks oli Bullrich ning nii Massa kui Milei võitu peetakse majandusele halvaks. Milei dollari üle võtmise plaan on analüütikute sõnul radikaalne, samas kui Massa lubab jätkata suurte riigikulutustega. Viimaseid peetakse üheks riigi majandusprobleemide põhjuseks.