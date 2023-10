Eksperdid: Hiinal oleks gaasitoru kahjustamisest rohkem kaotada kui võita

Hiina konteinerlaeva võimalik seotus gaasitoru purunemisega tekitab üha rohkem küsimusi. Soome leidis mere põhjast ankru ning uurimine keskendub nüüd Hiina konteinerlaevale.

Helsingi ülikooli maailmapoliitika professor Teivo Teivainen ütles, et gaasitoru purunemine võib tekitada poliitilisi pingeid.

"Kui selgub, et tegemist oli tahtliku teoga, mõjutab see Hiina ja Soome, Hiina ja Euroopa Liidu ning Hiina ja NATO suhteid. Muidugi räägitakse juba praegu, et see võib NATO-s käivitada artikkel 4 protseduuri," rääkis Teivainen.

NATO alusdokumendiks oleva Põhja-Atlandi lepingu 4. artikli kohaselt konsulteerivad lepinguosalised omavahel, kui neist kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek.

Teivaineni sõnul on raske leida põhjust, miks Hiina võis tahtlikult gaasijuhtme lõhkuda. Tema sõnul oleks Hiinal sellest rohkem kaotada kui võita. Teivainen siiski märkis, et Hiina ekspertide hinnangul peetakse kriise alati ka võimalusteks, vahendas Yle.

"Nad võivad mõelda, et tekitades läbimõeldud tegevusega mingi uue kriisi, siis nad saavad oma huve veidi edendada. Samas ma ei näe, et see oleks reaalne võimalus, et Hiina saaks oma positsiooni parandada. Siin on palju rohkem kaotada kui võita. Aga kes teab, see tundub imelik," arutles Teivainen.

Ka Turu ülikooli õppejõud Juha Vuori leiab pigem, et Hiina ei tahtnud gaasitoru lõhkuda. "Oma territoriaalvetest kaugel asuva võõra riigi taristu lõhkumine on väga ebatavaline, raske on näha, mida siin Hiina oleks tahtnud saavutada," rääkis Vuori.

Vuori märkis, et võimud alles uurivad, kas tegemist oli tahtliku teoga või oli tegemist õnnetusega.

Soome välisminister Elina Valtonen ütles, et kohtus Helsingis Hiina suursaadikuga. "Hiina on olnud väga koostööaldis. Loodame, et uurimine edeneb hästi," ütles Valtonen.