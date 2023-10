Orpo sõnul alustas Hiina Soomega koostööd gaasitoru kahjustamise asjus

Hiina teeb Soomega koostööd, et uurida välja gaasitoru Balticconnector kahjustamise tagamaad, ütles Soome peaminister Petteri Orpo.

Toru sai kannatada 8. oktoobril ning Soome kriminaaluurimisel on peamiseks kahtlusaluseks tunnistatud Hongkongi lipu all sõitev laev NewNew Polar Bear.

"Oleme alustanud koostööd Hiina võimudega. Nad on lubanud ja nad on öelnud, et tahavad koostööd teha. Oleme koostöö alguses," rääkis Orpo.

"Paari järgneva päevaga näeme, kuidas koostöö kulgeb, aga peame olema kannatlikud. Peame saama selge pildi juhtunust enne järelduste tegemist," lisas ta.