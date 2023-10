Analüütikud ootavad intresside langemist tuleva aasta teises pooles

Analüütikud kalduvad arvama, et intressitõusud on selleks korraks läbi või ühekordset tõstmist võib oodata veel detsembris.

"Euroala majandus on nõrgenemas. Inflatsioon on üsna kiiresti alla tulnud ja samuti on tugeva löögi saanud laenumahud. See peaks viima euroala majanduse rohkem langusse, või vähemalt nõrgendama, mis ei luba intressimäärasid tõsta," ütles Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina.

Rain Leesi varahaldusfirmast Avaron tõdes, et võrdlusbaasi muutus ja naftahindade tõus võib aasta lõpus inflatsiooni siiski mõnevõrra paisutada.

"Täna on turgude vaade selline, et ilmselt oleme tipuintresside lähedal kui mitte tipus. Detsembris nähakse veel väikest tõenäosust üheks intressitõusuks, aga võlakirjaturud hindavad sisse, et intressid püsivad tänasel tasemel kuni järgmise kevadeni ja suvest alates nähakse väga aeglasi intressi alandamisi," ütles Leesi.

Metsina sõnul on turgude üldine ootus, et intressimäärasid hakatakse langetama järgmisel suvel. "Aga kuna euroala majandus on nõrk ja inflatsioon tuleb praegu kiiresti alla, siis võidakse hakata intressimäärasid langetama varem," sõnas ta.

"Kui nad ka langevad, siis nad langevad vähe. Turg hetkel eeldab, et mitte enne 2024. aasta teist poolt ja siis ka see langus saab olema suhteliselt aeglane. Loomulikult sõltub palju euroala majandusest. Kui see satub suurde surutisse, siis tuleb see lähenemine ümber vaadata, aga sellest on vara rääkida veel," rääkis Redgate Wealth investeeringute juht Peeter Koppel.

"Täna võlakirjaturud hindavad sisse järgmise aasta lõpuks ca 3,4 protsenti baasintresse, mis tähendab ca poole protsendist intresside alandamist," ütles Leesi.

Paraku kahtlevad analüütikud, kas inflatsiooni selgroog on ikka lõplikult murtud.

"Täna on vara väita, oleme inflatsioonist saanud võitu. Täna on küll väga oluliselt langenud kaupade inflatsioon, aga teenuste inflatsioon ennekõike tingutuna palgakasvust püsib üsna kõrge ja seega ei pruugi EKP olla lähiajal lihtne neid intresse veel alandada," sõnas Leesi.

Koppeli sõnul võib inflatsiooni probleem osutuda pikemaajaliseks ning vaadates alusinflatsiooni paljudes arenenud riikides, siis ka see ei ole järele andmas.