Kreml pidi kummutama kuulujutte Putini surmast

Varemgi Venemaa režiimi juhi haigustele viidanud tuntud Telegrami kanal levitas neljapäeval väidet, et Vladimir Putin on surnud. Kreml pidi seetõttu veel üks kord teatama, et Putini tervisega on kõik korras.

Sama Telegrami kanal väidab juba mitu kuud, et Putinil on vähk. Nüüd teatas kanal Putini surmast. Kanal väitis veel, et Venemaal toimub riigipööre.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas need väited tagasi.

Selle Telegrami kanali kohta levivad väited, et seda rahastavad kunagi Putinile lähedased olnud inimesed. Nüüd on need inimesed oma positsiooni kaotanud ja üritavad libainformatsiooni levitamisega oma võimu suurendada. Levivad väited, et selle kanaliga võivad olla seotud ka Venemaa sõjaväeluurele lähedal seisvad inimesed, vahendas Dailymail.

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles Putini halva tervise ning viimasel ajal ka surma kohta teateid edastanud allika kohta reede hommikul Vikerraadios, et ilmselt on tegemist katsega diskrediteerida lääne meediat. Tema sõnul võib eesmärgiks olla pärast peavoolu ajakirjanduses Putini raskete haiguste väidete esitamist saada võimalus näidata tervet Putinit, mis seega vähendaks meedia usutavust.

Nädala alguses väitis üks Telegrami kanal, et Putin sai infarkti. Peskov teatas siis samuti, et Venemaa režiimi juhi tervisega on kõik korras.

Putini tervis on olnud aastaid kuulujuttude küüsis. Peskov peab kuulujuttude ümberlükkamiseks sageli isiklikult sekkuma.