Kundla: Venemaa pingutab, et saada Ukrainas mingigi initsiatiiv

Kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülem kolonel Tarmo Kundla ütles, et Venemaa pingutab selle nimel, et saada Ukrainas mingigi initsiatiiv, et siseriiklikult saata sõnum edust sõjas. See on tema sõnul oluline Vladimir Putinile presidendivalimiste eel ja ka kaitseminister Sergei Šoigule, et oma kindlustada oma positsiooni kaitseministeeriumis.

"Vene Föderatsiooni relvajõud jätkasid sarnaselt eelmiste nädalatega intensiivsemate rünnakutega Avdijivka-Marjinka ja Kupjanski-Lõmani suunal.

Tõenäoliselt on praegu Vene Föderatsiooni relvajõudude peamine eesmärk saada tagasi initsiatiiv ning vormistada ära mingisugunegi edu, mida esitleda

avalikkusele võiduna," ütles Kundla pressikonverentsil.

Kundla sõnul on sellel kaks suuremat eesmärki. "Esiteks, eduka sõjakuvandi loomine on oluline Putinile, pidades silmas järgmise aasta presidendivalimisi. Aga see on vajalik ka kaitseminister Šoigule oma positsiooni kindlustamiseks ministeeriumis," märkis Kundla.

"Ja teiseks on initsiatiivi haaramine Vene relvajõududele oluline selleks, et pidurdada Ukraina vasturünnakut lõuna suunal, täpsemalt Luhanski suunal," lisas ta.

Kundla rääkis, et taktikaliselt tasandil on Vene relvajõudude eesmärk enne teede lagunemist saada enda kontrolli alla kindlasti Žerebetsi ja Oskili jõgede olulised ületuskohad. Avdijivka linn ise on Kundla sõnul oluline selleks, et kontrollida Donetski linna ümbritsevat teedevõrgustikku ja laiendada Donetski linna puhvertsooni.

Ukraina jätkab Kundla sõnul sarnaselt eelmise nädalatega Hersoni

oblastis reididega ja võimaliku sillapea loomisega. "Tõenäoliselt on nende eesmärk seal siduda Vene Föderatsiooni relvajõude. Ja üksikud infokillud näitavad, et sinna on ka üksusi juurde Venemaa poolt toodud, ehk siis asi läheb tõenäoliselt [Ukraina] plaani kohaselt," lausus Kundla.

Samuti on tema sõnul Ukraina üksused jätkanud rünnakutega Robotõne

ja Bahmuti piirkondades, saavutanud sealt mõningast edu, aga aga mitte midagi märkimisväärset.

Kolmandana tõi Kundla välja Ukraina rünnakud Musta mere laevastiku

vastu Sevastoopolis, eesmärgiga baasi kasutamist takistada.

"Kokkuvõttes võib öelda, et suures pildis kurnamissõda jätkub. Rindel on tegelikult patiseis ja võib hinnata endiselt, et nähtavas tulevikus kumbki pool otsustavat edu saavutada ei suuda, kuna jõudusid on mõlemal poolel üsna sarnaselt. Väga raske on öelda, kummale poolele praegu initsiatiiv kuulub. Ja kumb nüüd initsiatiivi haarab, see sõltub väga palju sellest, kuidas saavutab edu Venemaa Avdijivka ründamisel ja kuidas kulgeb ukrainlaste rünnak lõunas," ütles Kundla.

Rebo: usaldus sõjaväe ja juhtkonna vahel ei tohi mureneda

Kui Ukraina juhtkond otsustab Avdijivka maha jätta, on tähtis, et oma sõjaväelasi maha ei jäeta, ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo "Aktuaalsele kaamerale". Vastasel juhul mureneb usaldus sõjaväe ja juhtkonna vahel.

"Usaldus selles suhtes, et seda tehakse õigel ajal, et poliitiliste eesmärkide nimel ei pandaks inimesi ohtu. Ukraina sõdurid peavad teadma, et nende parimaid huvisid on järgitud, sest selliseid jõnksuga kohti rindel on täna ja kindlasti tuleb tulevikus veel. Sõdurid peavad oma juhtkonda usaldama ja teadma, et nad tõmmatakse õigel ajal välja ja nende eludega ei mängita," rääkis Rebo.