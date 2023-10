Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et sõda terroriorganisatsiooni Hamas vastu jõudis kolmandasse etappi. Telekanali CNN ajakirjanikud kinnitasid, et piiritara taga tegutsevad Iisraeli sõjamasinad.

Olulised sündmused 31. oktoobril:

- Netanyahu teatas Gaza operatsiooni üleminekust kolmandasse etappi;

- USA hinnangul on Gazasse võimalik toimetada sada abiveokit päevas;

- Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte.

Netanyahu teatas Gaza operatsiooni üleminekust kolmandasse etappi

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et sõda terroriorganisatsiooni Hamas vastu jõudis kolmandasse etappi.

"Esimene etapp, blokaad, on lõpetatud. Teine etapp ehk terroristide pommitamine õhust jätkub kogu aeg. Kolmas etapp on maapealse sissetungi laiendamine Gaza sektorisse. Seda tehakse mõõdetult ja kaalutletud sammudega, tehes järk-järgult edusamme," ütles Netanyahu.

"Me oleme keset sõda. Oleme seadnud endale selge eesmärgi hävitada Hamasi sõjaline ja administratiivne võimekus. Teeme seda süstemaatiliselt," rääkis Netanyahu.

Netanyahu sõnul jätkab Iisrael ühtlasi jõupingutusi pantvangide vabastamiseks ja rõhutas, et kampaania võtab aega.

"Seal on lõkse ning tuleb raskusi ja kaotusi," tõdes Netanyahu.

"Kuid ma luban teile üht, et lõpuks saab Hamas lüüa. Hamas saab lüüa ja pärast seda on see teistsugune Gaza," lisas Netanyahu.

Iisraeli armee pole andnud üksikasju, kui kaugele on riigi väed Gazas edenenud. Telekanali CNN ajakirjanikud kinnitasid, et piiritara taga tegutsevad Iisraeli sõjamasinad.

Netanyahu andis esmaspäeval ka mõista, et Iisrael ei nõustu praegu relvarahu sõlmimisega. Ka Valge Maja teatas esmaspäeval, et USA ei toeta praegusi üleskutseid relvarahu sõlmimiseks Iisraeli ja Hamasi konfliktis.

Valge maja hinnangul tuleks selle asemel tuleks kaaluda pause sõjategevuses abi saamiseks Gazasse.

"Me ei usu, et relvarahu on praegu õige lahendus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Me ei toeta praegu relvarahu," kinnitas Kirby.

USA hinnangul on Gazasse võimalik toimetada sada abiveokit päevas

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Ühendriigid on kindlad, et suurendavad Egiptuse piiriületuse kaudu Gazasse sisenevate abiautode arvu ligikaudu sajani päevas.

"See esimene faas, millest me iisraellastega rääkisime, üritab abiveokite arvu suurendada umbes sajani päevas," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Oleme kindlad, et jõuame lähipäevil selle tasemeni," sõnas Kirby.

ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNRWA) hoiatas aga esmaspäeval, et Gazasse sisenevate abikonvoide piiratud arv on ebapiisav territooriumi enneolematute humanitaarabivajaduste rahuldamiseks.

"Süsteem, mis lubab abi Gazasse, on määratud ette ebaõnnestuma, kui ei ole poliitilist tahet muuta tarnevoogu, mis vastaks enneolematutele humanitaarvajadustele," ütles UNRWA juht Philippe Lazzarini.

Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte

Iisraeli ÜRO suursaadik näitas esmaspäeval Julgeolekunõukogu poole pöördudes oma rinnal kollast tähte ja lubas seda kanda seni, kuni nõukogu liikmed mõistavad Hamasi julmused hukka.

Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte Autor/allikas: SCANPIX/AP/Eduardo Munoz Alvarez

Kollane täht oli tähis, mida juudid olid Natsi-Saksamaal eraldusmärgina kandma sunnitud.

"Mõned teist pole viimase 80 aasta jooksul midagi õppinud. Mõned teist on unustanud, et miks see organisatsioon loodi," ütles suursaadik Gilad Erdan.

Erdan mõistis ühtlasi ÜRO Julgeolekunõukogu hukka vaikimise eest 7. oktoobril alguse saanud Hamasi võitlejate enneolematute rünnakute eest Iisraeli tsiviilisikute vastu.

Sügavalt lõhestunud 15-liikmeline nõukogu pole vastu võtnud ühtegi resolutsiooni Iisraeli ja Hamasi kolm nädalat kestnud sõja kohta.

"Seega, ma tuletan teile meelde. Sellest päevast alates mäletate iga kord, kui mulle otsa vaatate, mida tähendab kurja ees vaikimine," sõnas suursaadik.

"Kanname nüüdsest koos minu meeskonnaga kollaseid tähti, mida pidid kandma minu vanavanemad ja miljonite juutide vanavanemad," ütles Erdan.

"Me kanname seda tähte seni, kuni te ärkate ja mõistate hukka Hamasi julmused," lubas suursaadik.