Hiina tööstust tabas langus

Hiina ametlik oktoobri tööstussektori ostujuhtide indeks oli 49,5 punkti, samas kui septembris oli see veel 50,2 punkti. Kui indeksi väärtus on üle 50 punkti, tähendab see majandusaktiivsuse kasvu. Kui indeksi väärtus on alla 50 punkti, siis majandusaktiivsus on languses.

Tööstussektori ostujuhtide langus oli viis kuud järjest alla 50 punkti, kuid septembris tõusis napilt üle kasvu langusest eraldava künnise. See ja kolmanda kvartali oodatust paremad majanduskasvu numbrid põhjustasid investorite lootust, et Hiina majandus on hakanud kosuma. Nüüd aga tööstussektor on uuesti pöördunud langusse.

"Kuni viimaste andmete avaldamiseni, tundus, et asjad liiguvad paremuse poole," ütles Hiinale keskenduv majandus analüütik Julian Evans-Pritchard Financial Timesile.

Evans-Pritchardi sõnul on kombineeritud tööstussektori ja ülejäänud majandusharude kombineeritud andmed on halvimad ajaloos, kus välja jätta koroonapandeemia ajast pärit andmed. Ta lisas, et teenuste sektor vaevu kasvab.

Mittetööstussektori ostujuhtide indeks oli 50,6 punkti, kuid oluliselt madalam kui septembri 51,7-punktiline näit või Bloombergi küsitletud analüütikute prognoos, milleks oli 52 punkti.

Hiina majandus on sattunud viimastel aastatel raskustesse. Kuigi eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses tühistati riigis koroonapiirangud, loodetud tarbimise suurt tõusu ei tulnud.

Lisaks tabas riigi kinnisvarasektorit kriis. Hiina suurim kinnisvaraarendaja Country Garden jättis oma rahvusvahelise võla intressimakseid tegemata ning kunagine peamine Country Gardeni rivaal Evegrande on sattunud sundlikvideerimise ohtu.

Hiina võimud loodavad sel aastal saavutada 5-protsendilise majanduskasvu, mis on viimaste aastakümnete madalaim ametlik majanduskasvu eesmärk.