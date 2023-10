Kallas idavedude skandaalist: ma ei ole valetanud sellel teemal

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio otse-eetris, et ta ei ole idavedude skandaalis valetanud ning et äri Venemaal ei toimunud. Samas nentis ta, et ta ei saa panna kätt piibli peale ja öelda, mida tema abikaasa koos oma äripartneritega tegid või ei teinud. Kallas ütles saates "Stuudios on peaminister", et on alati vastanud ajakirjanike küsimustele, aga praegu on tema sõnul õiged teemad need, mis "inimestele korda lähevad".

Teie erakonnakaaslane endine kauaaegne peaminister, endine erakonna esimees, tänane Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip tegi kahe nädala eest etteheiteid ajakirjandusele. Ansip ütles, et ajakirjanikud jäävad Kaja Kallast Vene vedude skandaalis küsitledes poolele teele, ei küsi konkreetseid "jah", "ei" vastust nõudvaid küsimusi, kui kõne all on peaministri võimalik valetamine. Kaja Kallas, kas me võiksime täna otsesaates need "jah", "ei" küsimused ära küsida ja teie vastata, et Ansip ei peaks meile, ajakirjanikele rohkem etteheiteid tegema?

Huvitav, et te tema etteheiteid võtate kuidagi niimoodi... See on väga tore.

Aga ausalt öeldes ma ütlen, et seda kriitikat, et ilmub teie portaalis ja kõikides teistes lehtedes iga päev. Ma kõike nüüd küll jälgida ei jõua. Kõik küsimused, mida ajakirjanikud mult küsinud, ma olen nendele vastanud, olen alati olnud olemas. (Seoses Ansipi kriitikaga ei vastanud Kallas nädala aja jooksul ERR-i saadetud küsimustele - toim.) Igapäevaselt annan intervjuusid. Selles mõttes ma

küll ei näe, et meil oleks teiega mingi barjäär, et kunagi kellegil on jäänud midagi küsimata. Aga hetkel on õiged teemad need, mis inimesi päriselt puudutavad. Ja need on need teemad, mis puudutavad automaksu või kõiki neid teemasid,

mis hetkel laual on.

Just. Aga püüamegi niimoodi. Kui äkki nüüd Ansip ja ka paljud teised saavad oma küsimustele vastused, siis me rohkem enam ei pea selle teema juurde tagasi tulema. Ma tsiteerin, mis Ansip Ansipile muret teeb ja mida ta rääkis 18. oktoobril Vikerraadiole. "On mingid asjad, mis on siiani seletamata ja need võivad tunduda ka praegu valedena. Kui sealsamas Maarjamäel väideti, et kaupu veeti ainult Eestisse ja Venemaale ei veetud midagi, vaid aidati ära kolida Eesti ettevõtet Venemaalt, kes seal oma tegevust lõpetab ja siis hiljem selgus, et ainuüksi täiemahulise sõja vallandamisest kuni novembri lõpuni läks Eestist Venemaale 484 veost ja tagasi ei tulnud mitte midagi, siis see kõik väga tõesena ei tundu." Nii ütles Andrus Ansip. Kaja Kallas, kas te siis valetasite, kui te Madis Hindrele seal Maarjamäel 23. augustil ütlesite, et teie abikaasale kuuluv ettevõte ei korralda mingeid vedusid Venemaal ja nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb seal oma tehast kinni?

Maarjamäel antud intervjuu oli antud kolm tundi pärast seda, kui see uudis avaldati. Selles uudises oli kirjas selle ettevõtte tegevjuhi ütlused selle kohta, mida nad teevad. Mina ei tegele selle ettevõtlusega, mina ei saa vastutada

selle ettevõtluse eest ega selle ettevõtte juhi väljaöeldu eest, mina sain sellele tugineda. Minult ei saa küsida selle ettevõtte tegevuse detaile, sest ma ei tea neid, ma saan tugineda ainult sellele, mida on kuskil avaldatud.

Mida saab minult küsida, on moraalne hinnang sellele, mille ma andsin kohe, järgmisel päeval valitsuse pressikonverentsil ja olen seda korduvalt korranud.

Ja kui te tahate võtta asju, mis on ajakirjanduses avaldatud, siis täna oli intervjuu kapo peadirektori asetäitja Martin Arpoga, kelle käest küsiti ka selle kohta ja tema ütles, et moraalse hinnangu on Kaja Kallas sellele andnud. Seda saab temalt küsida ja selle ta on andnud, ja selle ta on andnud kohase.

Ma kordan sedasama lauset, mis ka Ansipile muret valmistab. "Nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni." Kas see lause on tõene või see lause ei ole tõene?

Mina sain tugineda sellele, mida ma teadsin ja ma ei saa vastata, mida nad seal vedasid või vedanud. Sellepärast, et ma ei tea. Ma ei vastuta selle ettevõtte tegevuse eest, ma ei ole juhtorganis, ma ei ole juhatuses, ma ei ole nõukogus. Ma ei ole selle ettevõttega kokku puutunud, ma ei saa vastutada ühegi ettevõtte tegevuse eest, mille töösse ma ei ole puutunud. Minult saab küsida moraalset hinnangut. Selle moraalse hinnangu ma olen andnud siis, kui see asi tuli välja. Ja täpselt nii on.

Meil oli 30. septembril erakonna volikogu, kus olid kõik volikogu liikmed, sealhulgas Andrus Ansip. Ta ei küsinud mitte ühtegi küsimust, ei avalikult, kõikide teiste ees, ega ka mitte kohvipausil, minu käest otse. Tal oleks olnud need võimalused. Ta ei ole seda kasutanud. Miks ta kasutab ajakirjandust, on mingid muud põhjused. Teie olete siin ju väga teadlikud sellest, et on tulemas Euroopa Parlamendi valimised. Ja paraku on nii, et küll tahaks kuulata neid arutelusid selle töö üle, mis Euroopa Parlamendis on tehtud ja kuidas Euroopa tulevikku nähakse, aga paraku on nii, et sisepoliitikas sõnavõtmine alati annab rohkem eetrit. Ja seetõttu me hakkame seda nägema rohkem sellepärast.

Valitsuse tegevus praegu sellel põhjusel, et me peame tegema raskeid otsuseid, on ebapopulaarne ja seetõttu on väga populaarne positsioon minna valimistele

vastu seda valitsust rünnates, neid otsuseid kritiseerides. Ja ma olen valmis neid otsuseid kaitsma, põhjendama, ka kuulama. Just automaksu puhul ma toon just sellesama välja, et me tegelikult võtame selle aja, me võtsime aja maha, et kuulata, et mitte lasta sisse vigu, et võimalikult palju tagasisidet võtta sisse, kuidas seda teha paremaks, et neid eesmärke täita ja siis minna sellega edasi. Aga kas see saab olema nii, et mingit kriitikat selles osas ei tule, siis ma paraku arvan, et see kindlasti nii ei ole. Ja see näitab, et meil on ajakirjandusvabadus. Meil on sõnavabadus. Meil on arvamusvabadus, inimesed saavad oma arvamust avaldada.

Olete nõus, et seesama tsitaat, mida Arp korduvalt ette luges. "Nad ei korralda mingeid vedusid Venemaal, nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast kinni". Kas tagantjärgi tagantjärgi teadmisena see siiski on olnud valeinformatsioon?

Tagantjärgi teadmisena... Aga ma ei saa ka täna panna kätt piibli peale ja öelda teile, mida nad tegid ja mida nad ei teinud. Ma saan tugineda ainult sellele, mis on ajakirjanduses avaldatud. Ja kui te vaatate samal päeval avaldatud intervjuud selle ettevõtte tegevjuhiga, siis see oli see, mida ta seal väitis. Ja jällegi, ma ei saa vastutada asjade eest, millel üle mul puudub absoluutselt igasugune kontroll.

Veel üks teie tsitaat. "Mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et te minu käest neid küsite." Nii, te ütlesite Madis Hindre mikrofoni eest ära kõndides 23. augustil Maarjamäel. Kas te valetasite ajakirjandusele, kui väitsite, et te ei teadnud oma abikaasa osalusega ettevõtete vedudest Venemaale? Samas viitasite, et teil on kõik need andmed olemas.

Ma näitasin Madis Hindrele ka seda Whatsapp-i sõnumit, mida ma olin saanud oma abikaasalt sellel samal päeval nende asjade kohta. Ma ei saa seda

näidata kaamera ees. Ma näitasin talle seda, kus ta mulle ütles, et nad on lõpetanud Venemaa veod kohe kui sõda algas. Mida nad teevad? Nad aitavad ühte Eesti ettevõtet, kes juhtumisi oli nende enamusosanik, vedada kahe tehase vahel kaupu. See oli Eesti ettevõte, Eesti klient. Eesti kaubad kahe nende tehase vahel. Aga jällegi, ma ei saa selle eest vastutada. Sellepärast et ma ei tea, ma ei ole kättpidi läinud sinna ettevõtetesse sisse ja ma ei saa ka seda teha.

Mida minult saab nõuda, on moraalne hinnang nendele tegevustele ja selle moraalse hinnangu ma olen andnud ja on andnud ka minu abikaasa. Esiteks neljapäeval nad ütlesid, lõpetavad septembris koheselt need veod. Teiseks, reedel ta müüs ka oma vähemusosaluse selles ettevõttes ja müüs selle maha sellepärast, et mitte olla selle asjaga seotud, kuigi veeti ühe ettevõtte kaupu, nii nagu mina seda tean, aga ma ei saa selle eest vastutada.

Nagu ma enne Ansipi tsitaadist ka välja lugesin, siis tunduvad Ansipile mitmed asjad valed. Kas te saate sellele teemale joone alla tõmmata ja öelda lihtsalt ühe lihtsa lause, et ma ei ole valetanud sellel teemal?

Ma ei ole valetanud sellel teemal.

Samas teie erakonnakaaslane Andrus Ansip ütles selles 18. oktoobri intervjuus ka järgmise lause. "Ometi me teame, et veeti sel aastal sanktsioonide alla läinud kaupu, kusjuures veeti kuni viimse võimaliku päevani ja sanktsioonidest tegelikult oli teada antud juba ammu enne, kui need sanktsioonid rakendusid..."

Kust tema seda teab?

"...ja edasi, kui sanktsioonid olid rakendunud, siis viidi detaile, millest Venemaal oli kerge teha sanktsioonide alust kaupa ja kõige selle kohta öelda, et see ei ole ebamoraalne, läheb tegelikult vastuollu Kaja Kallase poolt varem öelduga. See läheb vastuollu ka Eesti rahva õiglustundega." Ja siis ütleb Ansip, et sealt see 66 protsenti ilmselt tulebki, kes ei mõista sellist moraalset hinnangut. Aga on teil plaan, kuidas taastada usaldus Ansipi silmis ja nende 66 protsendi Eesti inimeste silmis, kes leiavad, et te pidanuks peaministri kohalt tagasi astuma?

Andrus Ansip ei ole ühtegi temast järgnevat peaministrit kuidagi toetanud.

Aga need 66 protsenti Eesti inimestest.

Oleneb, kuidas te neid reitinguid vaatate. Kui vaadatakse peaministri toetust,

siis öeldakse, et kui on 34 protsenti toetust, siis see on väga kõrge toetus, mis peaministril on. Teistpidi sedasama küsimust pöörates, siis järelikult 66 protsenti sind peaministrina näha ei taha.

Veelkord. Ma olen peaminister ajal, mis on suhteliselt keeruline, meil on kokku saamas majanduse jahenemine koos kõrge inflatsiooniga, kuigi see läheb nüüd juba paremaks. Meil on erakordselt keeruline julgeolekuolukord, mis ei lähe lihtsamaks, vaid läheb keerulisemaks. Meil on riigieelarvelised keerulised valikud,

mis ei ole populaarsed ja seetõttu keegi peab neid otsuseid tegema ja see, kes neid otsuseid teeb ja neid otsuseid kommunikeerib, on ka see, kes saab selle löögi kõige kõvemini pihta. Ja mina olen see, kes seda valitsust veab ja võtan ka need löögid ja selle kriitika vastu. Tõesti, seda tuleb väga palju ja kogu aeg. Aga kas kõigele jõuab vastata? Ei jõua. Ja kas jõuab siis tegeleda millegi muuga, kui

selle valitsuse juhtimise, nende keeruliste otsustega, siis hetkel kindlasti ei jõua.

Kuna meil on otsesaade, siis raadiokuulaja sekkub ja küsib. Kui ERR poleks sellest teemast kirjutanud, siis kas see äri Venemaal käiks tänase päevani?

Äri Venemaal ju ei olnud. Aidati ühte Eesti ettevõtet oma kahe tehase vahel vedusid teha. Selles mõttes äri Venemaal või Venemaa klientidega... või need ei olnud isegi Venemaa kliendid... lõppes kuu aega peale sõja algust. Need materjalid on kõik ettevõte esitanud. Aga kas see on usutav, et ma oleksin sellest kõigest teadnud ja siis oleksin kõige selle eest seisnud ja läinud valimistele sirge näoga vastu, teades, et mingi selline asi on. Ma sain sellest teada ajakirjanduse vahendusel ja koheselt reageerisin nii oma moraalse hinnanguna kui ka sellega,

et mu abikaasa sellest osalusest seal loobus kui ka sellega, et selle Eesti ettevõtte aitamine selle poolt lõppes. Ja tervitused Andrus Ansipile, kes sulle sõnumeid saadab.

Võime pärast saadet näidata, et me ei ole ühtegi sõnumit temalt täna saanud.

Jaa-jah. Tervitused siis raadiokuulajale, kes tähelepanelikult kuulab. Aga tõesti veelkord. Meil on täna need teemad, mis te olete ette andnud, et millest me peaksime rääkima, tõesti olulised teemad, õlitehase teema, Balticconnector, mis on saanud viga. Selles mõttes mul ei ole selles teemas mitte midagi lisada.

Võiks ju eeldada, et kui Martin Helme või Jüri Ratas esitab neid küsimusi, siis on enesestmõistetav, et opositsioon tahab Reformierakonnale halba, opositsioon tahab valitsusele halba. Aga mina usun küll, et Andrus Ansip ei taha ju Reformierakonnale halba, Andrus Ansip ei taha ju valitsusele halba. Või mis ma peaks teie näoilmest välja lugema?

Peale seda, kui Andrus Ansip ei ole erakonna esimees, on ta alati erakonda kritiseerinud, sealhulgas erakonna juhte. Tuletame kasvõi meelde Hanno Pevkurit, kelle kohta ta ütles, et juhi ja ära halise. Igasuguseid väljendeid on olnud. Selles mõttes see on tavapärane stiil. Miks ta seda teeb, peab küsima tema käest. Aga tõepoolest, meil on olulised teemad. Igasugusele kriitikale ei jõua vastata.

Nii Norstati kui ka EMORi arvamusküsitlused näitavad, et Reformierakonna toetus on järsult langenud. Norstati kohaselt on Reformierakond langenud lausa teisele kohale ja kodanike seas suurima toetusega erakond on EKRE. Erinevate uuringufirmade andmetel on Reformierakonna toetus 20 protsendi juures. Kus on teie jaoks piir, mille saabudes te erakonna juhina astute samme, et senisega võrreldes midagi teisiti teha?

Reitingute järgi ei saa riiki juhtida. Siis oleks valitsus nagu tuulelipp ja seda see valitsus ei ole. Reformierakond kannab valitsusvastutust erakordselt

keerulistel aegadel. Me lahendame neid riigi ees seisvaid umbsõlmi, mille lahendamist on kaua edasi lükatud. Ja ma mõistan, et lühikeses vaates ei pruugi kõik need otsused olla populaarsed ja see loomulikult avaldab toetusele ka mõju. Aga nende reitingute järgi ei saa me otsuseid teha. Me teeme otsuseid,

mille mõju avaldub pikema aja jooksul.

Julgeoleku kindlustamine ei ole midagi käegakatsutavat, aga samas, kui seda ei ole, siis uskuge mind, see olukord ei ole hea. Eestikeelsele haridusele üleminek,

seda ei ole 30 aastat tehtud. Tegelikult on väga vaja, et me oleksime kõik ühes ühes inforuumis. Rohereformid, mida on vaja meie majanduse struktuurseks muutumiseks just selle jaoks, et meie ettevõtted ei jääks konkurentsivõimes maha. Me teeme energeetikas muudatusi, et meil oleks odavam energia. Aga me lõpetame ka üle jõu elamise ja see kõik on otsused, mis on täna vajalikud selleks, et meie tulevik oleks jätkusuutlik.