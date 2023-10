Kaja Kallas ei ole nädala jooksul Ansipi kriitikat kommenteerinud

Peaminister Kaja Kallas ei ole terve nädala jooksul leidnud aega, et kommenteerida ERR-ile endise peaministri Andrus Ansipi kriitikat tema suunal.

ERR saatis küsimused valitsuse kommunikatsioonibüroosse 19. oktoobril.

Kallase nõunik Maris Lindmäe ütles ERR-ile, et Kallasel on olnud nädala aja jooksul väga kiire. Lindmäe ei olnud optimistlik ka selles osas, et peaminister võiks küsimustele järgmisel nädalal vastata.

Euroopa Parlamendi liige, pikaaegne peaminister Andrus Ansip ütles eelmise nädala kolmapäeval Vikerraadios, et Kaja Kallase antud selgitused tema abikaasa Venemaaga seotud tegevuse kohta ei tundu tõesed.

Ühtlasi soovitas Ansip ajakirjanikel olla nõudlikumad Kallase abikaasaga seotud Venemaa vedude skandaaliga seoses vastuseid küsides ning mitte nõustuda sellega, kui Kallas üritab teemat vältida.

ERR küsis sellega seoses Kallaselt näiteks, kas ta saab aru, millele tema erakonnakaaslase Ansipi kriitika tugineb.

Samuti ütles Ansip, et Elektrilevi Eesti Energiast eraldamisest tuleks Eesti riigile ainult kahju.

Ansip heitis ka ette, et valitsus on praegu uute maksude ja oma otsuste kommunikatsioonis liialt reaktiivne ja ei suhtle piisavalt rahvaga enne mingi suurema otsuse tegemist.

Ka nendele etteheidetele ei saanud ERR nädala aja jooksul peaministrilt kommentaari.