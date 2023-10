Ülemiste ühisterminali ehituses algasid esimese etapi tööd

Ülemiste reisiterminali objektil on vanad rööpmed eemaldatud ja alanud on raudtee maa-aluste konstruktsioonide ehitus. Nullkorrusele tulevad ka tehnoruumid ja kolm tunnelit, mis võimaldavad jalakäijatel raudtee alt läbi pääseda.

Esimese etapi ehitus läheb maksma 45 miljonit eurot, töömaht on märkimisväärselt suurt.

"Tegemist on Eesti mõistes esimese tõelise megaprojektiga Rail Balticu mõistes. See on kindlasti meie jaoks väga suur väljakutse. Me viime siit välja umbes 10 000 poolhaaget pinnast ja paasi ja toome siis sisse betooni. Kogu terminaliala on pikk 800 meetri, võime öelda, et horisontaalis pilvelõhkuja," lausus Ülemiste terminali peaprojektijuht Janno Oja.

Ülemiste ühisterminali esimene ehitushange kukkus läbi. Kuna ainus pakkumine ületas eeldatava ehitusmaksumuse kahekordselt, kuulutati välja mitu väiksemat hanget. Praeguse esimese etapi järel jõuavad hankesse terminaliga piirnevad avalikud alad, tänavad ja trammitee.

Järgmisel aastal kuulutakse välja terminalihoone ehitushange. Kuid on selge, et lubatud tähtajaks, 2027. aastaks, valmib see vaid sisustamata karbina.

"Küsimus on otstarbekuses ehk kas seda on mõistlik kogu suuruses, kogu funktsionaalsuses avada enne 2030. aastat, kuna kogu tarbijate hulka veel ei ole. Ja teine pool on rahas, mis ulatub juba järgmisse finantsperioodi, mille perspektiivid veel selguvad," lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Terminal täielikku Rail Baltica valmimist siiski ootama ei jää.

"Tegelikult klient kui selline on olemas, liikumine olemasoleval raudtee taristul Elroni teenuse näol, kahtlemata trammiühendused, bussiühendused. Tegelikult tehnoloogilist konserveerimist vahepeal, minu loogika ütleb, pole tarvis teha," ütles Salomets.

Eestimaad läbival raudteetrassil on praegu ehituses 10 raudtee põhitrassi ristumist ning viie ristumise puhul käivad eeltööd ehitusega alustamiseks.

"Selle aasta lõpus, uue aasta alguses avaldame kokku ligikaudu 50 kilomeetri jagu uusi põhitrassi hankeid. Nii et järgmise aasta teises pooles oleks meil lepingud umbes 70 kilomeetri ulatuses. Ennaktempos oleme teinud neid rajatisi ehk ökodukte ja viadukte. Nüüd läheme kogu fookusega põhitrassi enda peale," lausus Salomets.