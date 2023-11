Juunis tegutses Balticconnectori juures salapärane Vene uurimislaev

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Norra firma Vake leidis juuni alguses tehtud satelliidipiltidelt Venemaa salapärase uurimislaeva Admiral Vladimirski. Satelliidipildid näitavad, et väidetav Vene luurelaev tegutses juuni alguses ka Balticconnectori juures.

Admiral Vladimirski on ametlikult Venemaa uurimislaev. Meedia teatel tegeleb see laev aga hoopis luuramisega. Lääneriikide meedia kirjutas juba enne Balticconnectori purunemist, et Venemaa kaardistab salaja Põhjamerel asuvat kriitilist taristut.

Satelliidipildid näitavad nüüd, et Admiral Vladimirski oli juuni alguses gaasitorust umbes 13 kilomeetri kaugusel. Lehel on olemas ka pealtnägija tunnistus ja fotod Admiral Vladimirskit meenutavast laevast. See laev sõitis 2. juunil Inkoo ja Paldiski vahelisel merealal. Järgmise pooleteise nädala jooksul liikus Admiral Vladimirski edasi Läänemere lõunaossa, vahendas Helsingin Sanomat.

Nüüdseks on teada, et Soome ja Eesti vahel on liikunud vähemalt kaks Vene uurimislaeva. Meedias levivad väited, et sellised Vene laevad koguvad andmeid, mille abil saaks siis saboteerida kriitilist taristut.

Tegemist on nii-öelda kummituslaevadega, kuna nende saatjad on välja lülitatud. Norra firma Vake tegeleb tehnoloogia arendamisega, mille abil saab selliseid kummituslaevu tuvastada. Firmaga teevad koostööd nii erafirmad kui ka riigiasutused. Vake kasutab kummituslaevade tuvastamiseks kaasaegset tehnoloogiat ja satelliidipilte.

Lisaks Admiral Vladimirskile jõlkus Balticconnectori läheduses juunis ka Vene uurimisalus Sibirjakov. Sama laev oli gaasijuhtme läheduses veel ka augustis ja ka septembris.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas hiljuti, et Venemaal on olemas spetsiaalne sõjaväeline üksus, millel on olemas võimekus saboteerida veealust taristut. Vene spetsiaalne saboteerimise üksus kannab nime Gugi, see on lühend venekeelsetest sõnadest, mis tähendavad süvaveeuuringute peavalitsust.

8. oktoobri öösel hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector. Samas oli kahjustada saanud ka sidekaabel. Kui Soome vetes asuva gaasitoru lõhkumist uurib Soome, siis Eesti vetes toimunud kaabli kahjustamist uurivad Eesti võimud.

Hiljuti teatas Soome keskkriminaalpolitsei, et tõstis mere põhjast üles ankru, mis suure tõenäosusega kahjustas Soomet ja Eestit ühendavat gaasitoru.