Sõja 617. päev: ISW: Venemaa valmistub uueks rünnakuks Avdijivka suunal

Oluline 2. novembril kell 21.19:

- USA teatab 425 miljoni dollari väärtuses relvaabist Ukrainale;

- Grupp vabariiklasi veenab Bidenit andma Kiievile kaugmaa-ATACMS rakette;

- ISW: Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal;

- Vene vägede rünnakus hukkus Hersoni oblastis kaks inimest;

- Ukraina korruptsioonikohus kuulutas ülemraada saadiku tagaotsitavaks;

- Zelenski: vaenlase pealetung Vuhledaris lõppes ränkade kaotustega;

- Ukraina kaitseministeerium kavandab sõjakomissariaatide reformi;

- Zalužnõi: liitlased relvastasid Ukrainat liiga ettevaatlikult;

- Ukraina võttis kasutusele 40 Prantsuse soomukit AMX-10RC.

USA teatab 425 miljoni dollari väärtuses relvaabist Ukrainale

Valge Maja teatab 425 miljoni dollari väärtuses relvaabist Ukrainale, ütlesid Reutersi teatel kaks USA ametnikku. Uues abipaketis pole aga tõenäoliselt ATACMS-i rakette.

Paketis on 300 miljoni dollari eest laserjuhitavat laskemoona, ülejäänud 125 miljoni dollari eest antakse Ukrainale laskemoona NASAMS-i õhutõrjesüsteemidele, HIMARS-ile, suurtükimoona, tankitõrjerelvi ning maamiine.

Abipaketi sisaldus võib siiski veel muutuda, ütlesid ametnikud.

Vabariiklased veenavad Bidenit andma Kiievile kaugmaa-ATACMS rakette

Seltskond USA kongressi kõrgetel ametikohtadel olevaid vabariiklasi kutsus president Joe Bidenit üles andma Ukrainale üle kaugmaa-ATACMS rakette, vahendas Reuters, viidates seadusandjate kirjale.

Bidenile 1. novembril saadetud kirjas ütlesid vabariiklased, et toetavad piiratud ulatusega rakettide üleandmist Ukrainale. Samuti tuletasid nad meelde, et Ukraina esitas taotluse kaugmaa-ATACMS-i kasutamiseks, ja märkisid, et Kiiev on näidanud üles suutlikkust kasutada neid vastutustundlikult. Samuti märkisid nad, et Venemaa nende kasutamisele ei reageerinud.

"On selge, et teil on aeg oma töö ATACMS-idega lõpule viia. Selle tegemata jätmine ei ähvarda mitte ainult ummikseisuga lahinguväljal ja pikendada sõda veelgi, vaid ka edasise üleilmse ebakindlusega, sest meie vastased viivad läbi mõjuoperatsioone kogu maailmas," kirjutasid kongresmenid Michael McCaul ja Mike Rogers ning senaatorid James Risch ja Roger Wicker.

McCaul juhib esindajatekoja väliskomiteed, Rogers on esindajatekoja relvajõudude komitee esimees, Risch on senati välissuhete komitee kõrgeim vabariiklane ja Wicker senati relvajõudude komitee kõrgeim vabariiklane.

"Ukraina nõudmine saada võimekust, et anda sügavale ulatuvaid kauglööke, on endiselt pakiline, eriti selleks, et tabada sihtmärke kogu Krimmis," kirjutasid vabariiklased.

Reuters märkis, et kiri saadeti siis, kui vabariiklaste enamusega esindajatekoda asus hääletama eraldiseisva Iisraeli abiseaduse eelnõu, mis eiraks Bideni administratsiooni taotlust 106 miljardi dollari suuruse abi saamiseks nii Iisraelile kui ka Ukrainale.

Ukraina korruptsioonikohus kuulutas ülemraada saadiku tagaotsitavaks

Ukraina kõrgeim korruptsioonivastane kohus kandis rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja ebaseaduslikus hõivamises süüdistatava rahvasaadiku Jaroslav Dubnevitši.

"Kõrgeima korruptsioonivastase kohtu kohtunike kolleegium rahuldas 2. novembril 2023 korruptsioonivastase eriprokuratuuri prokuröri taotluse kanda rahvusvaheliselt tagaotsitavate nimekirja rahvasaadik, keda süüdistatakse 93 miljoni hrivna (2,4 miljoni euro) ebaseaduslikus omastamises AS-ilt Ukrzaliznõtsja (Ukraina Raudtee)," teatas korruptsioonikohus sotsiaalmeedias neljapäeval.

Prokuratuuri hinnangul võttis kohus arvesse kohtualuse kohtuistungile ilmumata jätmist, tema välisriigis viibimise kohta kinnitatud andmete olemasolu ning rahuldas avalduse.

"56 miljoni hrivna (1,38 miljoni euro) suuruse kautsjoni riigi tuludesse kandmise ja süüdistatava tõkendi muutmise küsimused lahendatakse järgmistel kohtuistungil," seisis teates.

Korruptsioonivastane eriprokuratuur meenutas, et 26. oktoobril otsustas korruptsioonikohtu kohtunike kolleegium pärast rahvasaadiku kohtusse ilmumata jätmist ta vahi alla võtta. Lisaks mõistis korruptsioonikohus talle rohkem kui 5368-hrivnase (140-eurose) trahvi kohtuistungile ilmumata jätmise ja kohtu seaduslike nõuete täitmata jätmise eest.

Prokuratuuri avalduses rõhutati, et kõnelaune rahvasaadik on kahtlustatav ka teises kriminaalasjas.

Zelenski: vaenlase pealetung Vuhledaris lõppes ränkade kaotustega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval Vene väe katsest tungida peale Vuhledari suunas, mis tõi kaasa suuri vaenlase kaotusi.

"Pidasin igapäevase videonõupidamise. Sain teavet olukorra kohta rindel. Vaenlane üritas tungida peale Vuhledari suunas, kuid meie sõdurid peatasid ta, põhjustades vastasele suuri kaotusi: kümned ühikud tehnikat, palju tapetuid ja haavatuid," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Jätkuvad ka Avdijivka kaitsmine ja meie ründeoperatsioonid lõunas," märkis riigipea.

Zelenskõi sõnul kandis kaitseministeerium ette mürskude, rakettide ja varustuse saabumisest ning esitas luureraportid olukorra kohta rindel, rahvusvahelisel areenil ja vaenlase olukorrast.

"Võtsime kokku ka viljakoridori oktoobrikuu tulemused. Dünaamika on soodne. Viime lõpule laevade kindlustusformaadi, mis annab meile ja vedajatele kindlustunde," ütles Zelenskõi.

Vene vägede rünnakus hukkus Hersoni oblastis kaks inimest

Vene vägede pommitamises hukkus neljapäeval Hersoni oblastis kaks inimest ning kahjustada sai elutähtis taristu, teatas oblasti kuberner Oleksandr Prokudin.

Vene vägede käes on territoorium Dnepri jõe idakaldal, kust nad pommitavad jätkuvalt Hersoni linna ja teisi alasid jõe paremkaldal.

"Põrgulik öö Stanislavis. Külale anti rohkem kui 40 lööki," ütles Prokudin.

Stanislavis said rünnakus kahjustada eramajad, koolimaja ja kohalik haigla.

Rünnakute tagajärjel on Hersoni linnas ajutised elektrikatkestused.

Politico: USA esindajatekoja spiiker pooldab Ukraina sõja rahastamist

Ajalehe Politico andmetel toetas USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson vestluses senati vabariiklastega Ukrainale abi andmist, kuid oli otsustavalt vastu selle ühendamisele Iisraeli rahastamisega.

Uus spiiker andis mõista, et toetab raha eraldamist sõjaliseks abiks Ukraina relvajõududele, isegi kui selle hulk erineb suuruse poolest sellest, mida soovib USA president Joe Biden.

ISW: Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal

Venemaa armee pole Avdijivka suunal endiselt suutnud Ukraina vägede kaitsest läbi murda ja jätkab linna pommitamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) hindas, et Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal.

Lahingud Avdijivka suunal kurnavad Vene vägesid. Viimaste päevade jooksul on Venemaa maaväed linna ümbruses oma survet siiski vähendanud. Venemaa jätkab siiski Ukraina positsioonide pommitamist. Vene sõjablogijad leiavad, et Venemaa maaväed valmistuvad taas pealetungiks Avdijivka suunal.

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles samuti 30. oktoobril, et Venemaa maaväed valmistuvad taas pealetungiks Avdijivka suunal. Venemaa jätkab Avdijivka ümbruses ka Storm-Z üksuste kasutamist. Need üksused koosnevad peamiselt vangidest. Venemaa väejuhatus saadab sellised üksused kahurilihaks. Vene sõjablogijad on varem väitnud, et sellised üksused hävitatakse mõne päeva jooksul.

Vene väed on ägedates rünnakutes Avdijivka linnale kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et alates 9. oktoobrist on Venemaa armee kaotanud Avdijivka suunal vähemalt 197 sõjamasinat. Esimese rünnakulaine käigus kaotas Venemaa 99 masinat.

Avdiivka ümbruses kannavad venelased suuri kaotusi, kuid piiramiseoht on ukrainlaste jaoks reaalne. Mõned vaatlejad kirjutasid 1. novembril, et Ukraina väed alustasid Avdiivka läänetiival lokaliseeritud vasturünnakut.

Ukraina kaitseministeerium kavandab sõjakomissariaatide reformi

Ukraina kaitseministeerium on välja töötanud territoriaalsete sõjakomissariaatide ja sotsiaaltoetuskeskuste reformi kontseptsiooni, vahendas kolmapäeval uudisteagentuur UNIAN väljaande Forbes artiklit.

Eelkõige muutub ajateenistuskohustuslaste arvestuse meetod. Märgitakse, et sõjaväelise registreerimise ja värbamisbüroode muutmise plaan töötati välja 2023. aasta juunis. Sellega tegeles juba eelmine kaitseministeeriumi meeskond.

"Palkasime juunis ehk juba enne skandaali Odessa sõjakomissariaadiga reformikontseptsiooni koostama asjatundjad," ütles üks kaitseministeeriumi anonüümsust soovinud endistest kõrgetest ametnikest väljaandele.

Reformi kontseptsioon näeb muu hulgas ette muudatusi ajateenistuskohustuslaste arvestuse viisis, sõjaväelaste eelvalikus, mobilisatsioonis ajateenistusse, korruptsioonivastase võitluse tõhustamist ja muid uuendusi.

Artiklis märgitakse, et juhtkonna vahetumisega kaitseministeeriumis töö reformi kallal jätkus.

Meedia teatas varem päeval, et Ukraina riikliku juurdlusbüroo töötajad paljastasid Kiievis sõjaväekomissariaatide töötajate kuritegeliku ühenduse, mis lõi ulatusliku skeemi mobilisatsioonist kõrvalehoidmiseks.

"Büroo töötajad paljastasid koos Ukraina julgeolekuteenistusega ulatusliku mobilisatsioonist kõrvalehoidmise skeemi, milles osales üheksa sõjaväekomissariaadi ametnikku peamiselt Kiievist ja oblastist, Kiievi oblasti Makarivi rajooni sõjaväekomissar ja kaasosalised Ukraina teistest piirkondadest," teatas büroo kolmapäeval suhtlusvõrgustikus Telegram.

Ukraina võttis kasutusele 40 Prantsuse soomukit AMX-10RC

Ukraina merejalaväe 37. brigaad sai oma käsutusse 40 Prantsuse lahinguluure soomusmasinat AMX-10RC. Need luure- ja lahingutegevuseks mõeldud soomusmasinad tarniti hiljuti Prantsusmaalt.

Bulgarianmilitary märgib, et masinaid peetakse sageli ekslikult tankideks, kuigi tegelikult on need mõeldud kasutamiseks just luure- ja tuletoetusmasinatena.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas möödunud kuul Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskile, et konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel ei tõmba Prantsusmaa ja Euroopa Liidu tähelepanu kõrvale Ukraina ees võetud kohustustest.

"Kriiside arvu suurenemine ei nõrgenda mingil juhul Prantsusmaa ja Euroopa Liidu toetust Ukrainale ja see jääb püsima nii kauaks kui vaja," ütles Macron.

Zalužnõi: liitlased relvastasid Ukrainat liiga ettevaatlikult

Lääneliitlased olid Ukraina varustamisel uute tehnoloogiate ja võimsate relvadega liiga ettevaatlikud, märkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

Kaugmaaraketisüsteemide ja tankide tarneid tagasi hoides võimaldasid nad 2022. aasta lõpus pärast Ukraina läbimurret Harkivi oblastis Venemaal ümber grupeeruda ja tugevdada kaitset põhjas ja Hersoni oblastis lõunas, ütles Zalužnõi.

"Oluline on mõista, et seda sõda ei saa võita eelmise põlvkonna relvade ja vananenud meetoditega," ütles Zalužnõi, viidates, et määravaks saab tehnoloogia.

Samas kinnitas ta, et Ukrainal ei jää muud üle, kui säilitada initsiatiivi, jätkates pealetungi, isegi kui see liigub edasi vaid paar meetrit päevas.

"Nagu esimese maailmasõja ajal, oleme jõudnud tehnoloogilises arengus tasemele, mis seab meid ummikusse," ütles Zalužnõi, rõhutades, et ummikseisust väljumine nõuab tohutut tehnoloogilist hüpet.

Zalužnõi sõnul on Venemaa feodaalriik, kus kõige odavam ressurss on inimelu

Sellest tulenevalt püüab Zalužnõi takistada sõja liikumist kaevikutesse, sest pikk sõda on kasulik Venemaale, riigile, mille rahvaarv on kolm korda suurem ja majandus on kümme korda suurem kui Ukraina oma.

"Kurnava kaevikusõja suurim oht ​​on, et see võib venida aastaid ja kurnata Ukraina riiki," ütles Zalužnõi.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 302 420 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 5241 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 9877 (+43);

- suurtükisüsteemid 7292 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 850 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 566 (+3);

- lennukid 322 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5488 (+20);

- tiibraketid 1549 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9658 (+34);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1032 (+13).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.