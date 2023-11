Poola järgmine võimuliit jätkab riigi ambitsioonikat kaitsepoliitikat

Poola valitsus suurendab kaitsekulutusi ning kavatseb sel aastal kulutada neli protsenti SKP-st riigikaitsele. Poola tellis USA-st Abramsi tanke ja mitmikraketiheitjaid HIMARS. Samuti tellis Poola Lõuna-Koreast tanke ja hävituslennukeid. Järgmine valitsus plaanib praeguse valitsuse poliitikat jätkata.

"Me ei kavatse ühtegi lepingut tühistada. Me ei taha, et meie liitlased näeksid, et Poola on ettearvamatu partner," ütles Siemoniak veebiväljaandele Politico.

Siemoniak oli Poola kaitseminister aastatel 2011-2015. Meedias levivad väited, et temast võib saada taas Poola kaitseminister. Ta on suurima opositsioonipartei Kodanike Platvorm juhtiv liige. Parteid juhib endine peaminister Donald Tusk.

Kodanike Platvormi võimalikeks koalitsioonikaaslasteks saavad Kolmas Tee ja Vasakpoolsed.

Tusk on seni hoidnud riigikaitsega seotud küsimustes madalat profiili. Siemoniaki seisukohti jagavad aga ka teised tähtsad opositsioonipoliitikud.

"Hääletasime relvastusele tehtavate kulutuste suurendamise poolt ja ütlesime valimiskampaania ajal, et ei tühista sõlmitud lepinguid," rääkis Kolmanda Tee parlamendisaadik Stefan Krajewski.

Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Poola hakkas kohe siis Kiievit toetama, riik on saatnud Ukrainale miljardite eurode eest relvastust ja laskemoona. Poola ei plaani oma positsiooni muuta, Varssavi jätkab Ukraina toetamist ja jääb USA piirkondlikuks partneriks, vahendas Politico.

Siemoniak ütles siiski, et uurib oma eelkäijate tegusid hoolikalt. "Meile teeb muret läbipaistvuse puudumine selle üle, mida meil tegelikult vaja on," rääkis Siemoniak.

Poola kavatseb 2035. aastaks suurendada oma sõjaväge 300 000 meheni. Siemoniak nimetas seda plaani ebarealistlikuks.

"Ma ütlesin enne valimisi ja ütlen seda nüüd uuesti. Peaksime sihiks seadma 220 000 sõdurit, mille tuumiku moodustavad 150 000 elukutselist sõjaväelast. See oleks rohkem kooskõlas Poola demograafilise ja tööturu olukorraga," ütles Siemoniak.

Praegune kaitseminister Mariusz Blaszczak jõudis juba Siemoniaki sõnavõttu kritseerida. "Nii see algab. Siemoniaki sõnad tähendavad relvajõududes koondamist," rääkis Blaszczak. Siemoniak ütles aga vastu, et Blaszczak tegeleb valetamisega.