Viimased aastad on toonud Pärnu kinnisvaraturule muutused

Kuigi kinnisvara ostetakse eelmise aasta või selle aasta esimese kvartaliga võrreldes palju vähem, pole asi sugugi nii, et uusi kortereid enam ei ehitatagi. Pärnus käib mitmes paigas tõsine töö. Ostuhuvi on vähenenud tõusnud euribori tõttu, aga inimesed muudab ettevaatlikumaks ka Venemaa sõda Ukrainas.

Järgmisel aastal valmib Pärnus ligi 150 uut korterit, nendest kuni 40 protsenti on ette müüdud.

"Mis puudutab eurbori, siis tundub, et see lagi on saavutatud, aga mida on kõik öelnud, me ei lähe nulli peale tagasi. Tegelikult see kõrge euribori tase on ära lõiganud ostjate ostujõust 20 protsenti. Kui see euribor jääb samale tasemele või hakkab vaikselt allapoole tulema, siis ma loodan, et sealt ikka võib-olla kümme protsenti antakse tagasi lähiaastate jooksul," rääkis Kinnisvaraeksperdi maaklerteenuse juht Janno Peterson.

Petersoni jutu järgi tuleb arvestada sedagi, et paarikümneks aastaks eluasemelaenu võtavad inimesed 26 kuni 35 aasta vanuses. Ja see vanusegrupp väheneb lähiaastatel oluliselt.

Aga kes on need, kes Pärnus uue korteri või maja soetavad?

"Pärnu on selles mõttes omamoodi linn, et meil on seda väljastpoolt ostjat päris palju siin jätkuvalt, kes ostavad kallimat kinnisvara rannarajoonis ja heades kohtades. Soomlastega on niimoodi, et parematel aegadel oli aastas 160 ostjat. Siis see hakkas vähenema, mingi hetk oli see 30 ja 40 peal. Võiks öelda, et see põlvkond on nüüd läinud, see põlvkond müüb täna. Pigem ostavad Tallinnast ja Tartust ettevõtjad endale häid puhkekodusid," rääkis Peterson.

Ingmar Saksing LVM Kinnisvarast tõdes, et prognoosi, millal langus lõpeb ja majandus taas tõusule pöördub, on raske teha, aga ehitamiseks on praegu kindlasti soodne aeg.

"Ehitushinnad on teinud korrektsiooni allapoole ja täna on kergelt tõusnud hindade faasis ja mõistlike ehitushindade tasemel võimalik projektidega liikuma hakata. Ma usun, et me näeme, selle aasta lõpus tõenäoliselt veel mitte, aga järgmise aasta alguses siinpool, teiselpool jõge uusi projekte algamas," ütles Saksing.