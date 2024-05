Langenud ehitushinnad on Pärnus uusarendustele hoo sisse andnud

Pärnus võib linnapildis märgata mitme uusarenduse ehitamist. Kinnisvarafirmad ütlevad, et põhjus võib olla varasemast odavam ehituse hind ning huvi uusarenduste korterite vastu on olemas, kuigi neid on keerulisem müüa kui aasta või paar tagasi.

Pärnu linnapildis võib praegu näha kerkimas nii madalama hinnaklassiga uusarendusi kui ka kallimaid ja ekslusiivsemaid arendusi jõe ja mere ääres. Kinnisvarafirmad ütlevad, et julgus praegu ehitada peitub ilmselt ehitushinnas.

"Ehitatakse ka, ma arvan, sellepärast peamiselt rohkem, et küllap on arendajatel tunnetus, et hetkel võib-olla hinnad, ehitushinnad on natukene stabiliseerunud," sõnas Tõnisson kinnisvara kutseline maakler Ants Vessmann.

"Praegu ühest küljest põhjus on see, et uusi kortereid on võimalik ehitada mõistlikuma hinnaga. Teistpidi ka selgelt ostjate fookus ja eelistus on tänaseks uus elamine ja järjest vähem siis järelturu pakkumine," selgitas LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Maa-ameti statistika järgi aga on Pärnu korteriturg languses. Selle aasta esimese nelja kuuga on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kortereid müüdud poole vähem.

"kindlasti on täna uusarenduste müük keerulisem. Kaks aastat agasi põhimõtteliselt me müüsime majad vundamendilt maha, aasta tagasi müüsime pool maja vundamendilt maha ja täna me selles mõttes ikkagi vundamendilt müüme üksikud korterid maha," rääkis Kinnisvaraeksperdi maakleriteenuste juht Janno Peterson.

"Ma arvan, et siin on ikkagi ka oluline eristada, milline see uusarendus on. Kui see on nii-öelda klassikaline elamurajoon – näiteks Mai 67 või siis Pärnu ülejõel elamupiirkonnad –, need lähevad ikkagi mõistlikult kaubaks. Pigem mina näen küll seda, et väga eksklusiivsed, väga kallid projektid kipuvad venima," selgitas Vessmann.

Kinnisvarafirmad ütlevadki, et investeerijad on ära kadunud ja uusarenduste kortereid ostavad eelkõige kohalikud inimesed. Järjest enam ostavad uusi kortereid ka vanemaealised.

LVM kinnisvara hinnangul on huvi olemas ka kallimate, näiteks Pärnu jõe ääres asuvate korterite vastu.

"Ostja on ikkagi peamiselt selle kvartali puhul olnud ostja, kes hakkab siin pikemalt resideeruma. Tegelikult on ka Pärnus IT-taustaga inimesi, kes siin tööd teevad ja peavad seda kohta perspektiivseks," ütles Saksing.

"Võib-olla just see, et Pärnu turul on ajalooliselt olnud hästi suur võõrostjate osakaal, siis nüüd, kus neid ostjaid on vähemaks jäänud, see annabki turul tunda ja see on võib-olla üks põhjus, miks statistikas Pärnu numbrid on tunduvalt kehvemad kui aasta tagasi," rääksi Peterson.

Madalama hinnaklassi uusarenduste ruutmeetri hind jääb Pärnus 2000 ja 3000 euro vahele. Kallimate uusarenduste ruutmeeter maksab 4000 kuni 5000 eurot.