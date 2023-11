Opositsioon tahab maksuametilt Kallase tuludeklaratsioone

Komisjoni liige Priit Sibul (Isamaa) ütles ERR-ile, et kuivõrd Kallas tuludeklaratsioone ei esitanud, siis komisjon arutaski võimalusi küsida neid maksu- ja tolliametilt (MTA).

"Kahjuks meie ettepanekule, et peaminister saadaks meile oma tuludeklaratsioonid, sellele ta viitas lihtsalt, et ta on deklareerinud majanduslike huvide deklaratsiooni, mida me teadsime," ütles Sibul.

Sotsiaaldemokraat Eduard Odinets ütles ERR-ile, et koalitsioonierakondadesse kuuluvate erakondade liikmed ei toetanud maksu- ja tolliametilt deklaratsioonide küsimist.

"Komisjoni esimees Mart Helme (EKRE) lubas, et see päring tehakse nende komisjoni liikmete allkirjadega, kes seda soovisid," sõnas Odinets.

"Minu jaoks komisjon ei teinud otsust pöörduda. Ja maksu- ja tolliamet peaks reageerima komisjoni pöördumistele. Aga komisjoni pöördumiseks oleks vaja poolthäälte enamust. Mida maksu- ja tolliamet teeb kolme komisjoni liikme pöördumisega, see küsimus ei ole minule," kommenteeris Odinets.