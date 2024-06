Suure tuluga riigikogulasi on kõigist fraktsioonidest, suurimad laenajad on Reformierakonnast

Kui sissetulekute edetabeli ülemisse otsa mahub kõigi riigikogu fraktsioonide liikmeid, siis kohustuste edetabelis on juhtival kohal reformierakondlased, selgub kolmapäevastes lehtedes avaldatud riigikogulaste, ministrite ja tippametnike majandushuvide deklaratsioonide ülevaadetest.

Kolm eelmisel aastal kõige suurema sissetulekuga riigikogu liiget olid keskerakondlane Lauri Laats (236 524 eurot), fraktsioonitu Kersti Sarapuu (193 140 eurot) ning Isamaa liige Mart Maastik (177 958), selgub Postimehes avaldatud tabelist.

Üle 100 000 euro teenisid mullu veel ka isamaalane Aivar Kokk (165 230), Eesti 200 liige Irja Lutsar (139 994), SDE saadik Helmen Kütt (135 233), reformierakondlane Margit Sutrop (126 174), EKRE saadik Jaak Valge (122 174), Eesti 200 liige Marek Reinaas (119 533), keskerakondlane Vadim Belobrovtsev (117 955), reformierakondlane Valdo Randpere (113 449), EKRE liige Rene Kokk (110 639), reformierakondlane Andres Sutt (108 494), sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof (107 117), EKRE liige Alar Laneman (106 527), reformierakondlane Mario Kadastik (104 544), reformierakondlane Toomas Kivimägi (103 236), reformierakondlane Andrus Seeme (103 136) ja reformierakondlane Meelis Kiili (101 260) ning valitsuse liikmetest Kaja Kallas (Ref) (112 667) ja Piret Hartman (SDE) (108 083).

Kõige väiksema aastatuluga saadikud olid Juku-Kalle Raid (E200) (48 000), Tanel Tein (E200) (48 615), Evelin Poolamets (EKRE) (48 773), Luisa Rõivas (Ref) (49 804) ja Rain Epler (EKRE) (49 837).

Postimees märkis oma ülevaates, et 31. mai tähtajaks ei esitanud oma deklaratsiooni siiski mitte kõik saadikud, teiste hulgas ka "üks parlamendi laiema haardega ettevõtjaid Tarmo Tamm (Eesti 200)".

"Ka laiemalt olid just Eesti 200 poliitikud oma majandushuvide avaldamisel kõige lohakamad," märkis Postimees ning tõi välja põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase, hiljuti erakonnast välja visatud Zuzu Izmailova ja Eesti 200 liikmed valitsuses Margus Tsahkna ning Tiit Riisalo. Deklaratsioonid jätsid esitamata ka reformierakondlased Ants Laaneots ja Jürgen Ligi, isamaalane Riina Solman ja siseminister Lauri Läänemets (SDE).

"Kui Eesti 200 liikmed jäid silma üldise lohakusega deklaratsioonide esitamisel, siis reformierakondlased hoopis laenuvõtmisega," kirjutas Postimees ning tõi välja, et 20 suurima laenuportfelliga saadikust 15 on reformierakondlased.

Suurimad kohustused olid riigikogulastest Kristina Šmigun-Vähil (655 756 eurot), Luisa Rõivasel (510 182), Mario Kadastikul (421 412), Erkki Keldol (382 267) – kõik reformierakondlased, Kadri Talil (E200) (378 984), Priit Sibulal (Isamaa) (339 939), Yoko Alendril (Ref) (334 824), Toomas Kivimäel (Ref) (317 000) ning ministritest Riina Sikkutil (SDE) (326 657) ja Mart Võrklaeval (Ref) (304 034).

Delfi Ärileht tõi välja, et kui veel 2022. aasta deklaratsioonis näitas peaminister Kaja Kallas oma abikaasa Arvo Halliku ettevõttele Novaria Consult antud 350 000 euro suurust laenu, siis 2023. aasta seisuga on see laen Kallasele täielikult tagasi makstud.

President Alar Karis deklareeris oma 2023. aasta sissetulekuna 151 783 eurot, edastas Õhtuleht.