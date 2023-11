Hiina on mures langevate hindade ja väheneva ekspordi pärast

Kui enamik lääneriike vaevleb inflatsiooniga, siis Hiina ametnikud on mures deflatsiooni ehk hindade languse pärast.

Hiljem sel nädalal avaldavad Hiina võimud ametlikke inflatsiooni andmeid oktoobrikuu kohta. Majandusteadlased ennustavad, et hinnad võisid lausa langeda. Kui augustikuu ametlikud andmed näitasid väikest inflatsiooni kasvu, siis septembris hinnad püsisid paigal.

Kui analüütikute prognoos peaks täituma, oleks üheks suurimaks süüdlaseks sealiha hind. Sealiha moodustab olulise osa hiinlaste igapäevastest toidukuludest ning hulgimüügi sealiha hind on langenud Hiinas lausa 40 protsenti võrreldes aasta taguse ajaga.

"Paistab, et tarbijahinnaindeks pöördub oktoobris jälle langusesse, ning selle peamine põhjus paistab olevat toiduhindade langus, mille taga on sealiha hinna langus," ütles Hiina majandusele keskenduv majandusteadlane Julian Evans-Pritchard Financial Timesile.

Tarbijahinnaindeksi langus õõnestab Hiina ametnikke pingutusi riigi majanduse turgutamiseks. Lisaks deflatsioonile on Hiinas probleemiks kinnisvarasektori kriis ja nõrk tarbijate kindlustunne.

Ajalooliselt on Hiinas olnud probleemiks sealiha hindade tsükliline volatiilsus: kui hind oli kõrge, sisenesid turule paljud väiketootjad. Tootmise kasv viis järsu hinna languseni, mis omakorda tõrjus arvestata osa tootjatest turult jälle eemale.

Probleemi lahendamiseks soodustas Peking sealiha tootmise koondumist mitme suurettevõtte kätte nagu Muyuan ja New Hope.

Kuigi nõudlus sealiha järele langeb, suurendavad nüüd need samad keskvalitsuse soositud suurettevõtted tootmist püüdmaks turult konkurente välja tõrjuda. Valitsuse korraldatud sealiha kokkuost juulis suutis ainult hetkeks peatada hinnalangust.

"Osa probleemist on see, et paljud neist suurettevõtetest on turu tsüklilise volatiilsusega rahul. Nad arvavad, et suudavad majandustsüklit mängida paremini kui nende konkurendid," ütles Shanghais tegutseva turu-uuringute ettevõtte juht Darin Friedrichs.

Lisaks tarbijahindadele valmistab Hiina valitsusele muret ka ekspordi langus. Kui majandusteadlased ennustasid ekspordi langust 3,3 protsendi võrra, siis teisipäeval avaldatud andmete järgi langes Hiina ettevõtete eksport 6,4 protsenti võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Tegemist on kuuenda kuuga järjest, kui Hiina eksport langes. Olukord on seda kriitilisem, sest Hiina majandus on traditsiooniliselt rajanenud lisaks kinnisvarasektorile just ekspordile.

Samas välismaiste kaupade import Hiinasse on hoopis kasvanud kolme protsendi võrra.